Durante esta jornada, los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires sentirán un cambio drástico en las condiciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura máxima que apenas alcanzará los 20°C, mientras que la mínima caerá hasta los 11°C hacia el final del día. No habrá alertas vigentes para la región, pero las ráfagas del sector sur dominarán el escenario.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 5 de abril

El cielo porteño lucirá mayormente nublado durante gran parte del domingo, con una humedad que se ubicará cerca del 60%. La sensación térmica será inferior a la temperatura real debido a la persistencia de vientos provenientes del sudoeste, los cuales soplarán con ráfagas que podrán oscilar entre los 40 y 50 kilómetros por hora, especialmente en las zonas ribereñas de la Capital Federal.

En el Gran Buenos Aires, el enfriamiento será más agudo, con marcas térmicas que descenderán de forma acelerada durante la noche. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán bajas, en torno al 10%, aunque no se descartan lloviznas aisladas en sectores del sur del conurbano. El ambiente se presentará seco en comparación con los días previos, lo que favorecerá una mayor visibilidad en las autopistas de acceso.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del SMN mantendrá bajo vigilancia a las provincias del norte. En Tucumán y Salta, regirá un alerta amarillo por tormentas de variada intensidad, las cuales podrán incluir caída de granizo y actividad eléctrica frecuente. Los acumulados de lluvia en estas regiones alcanzarán valores de entre 20 y 50 milímetros, lo que obligará a extremar las precauciones en áreas urbanas.

Clima en Mar del Plata: fuertes tormentas y ráfagas del sur marcarán un viernes de inestabilidad

Asimismo, la provincia de Corrientes y el norte de Santa Fe enfrentarán condiciones de inestabilidad con tormentas localmente fuertes. En la región patagónica, el ingreso de bajas presiones generará vientos intensos con ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde el clima presentará características típicamente invernales con nevadas en sectores cordilleranos.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días en la zona central del país indicará una inestabilidad creciente. El lunes, la rotación del viento hacia el sector este favorecerá el ingreso de humedad, lo que elevará las probabilidades de lluvias y chaparrones hacia la tarde y noche. Las temperaturas se mantendrán en un rango otoñal, con mínimas que no superarán los 16°C y máximas que rondarán los 20°C.

Clima en Mar del Plata: descenso térmico marcado y fuertes vientos del sur en toda la costa

Para el martes, se consolidará un escenario de precipitaciones más generalizadas sobre el AMBA. La persistencia de una masa de aire húmedo y templado provocará lluvias que podrán ser moderadas, acompañadas de una baja amplitud térmica. Recién hacia mediados de la semana, el viento rotará nuevamente al sector sur, lo que permitirá una mejora definitiva de las condiciones y un nuevo descenso de la nubosidad.