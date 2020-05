Texto titulado “Necesita terminar. Ahora.” de la tapa del diario New York Post el jueves último: “Al prolongar el cierre de comercios por coronavirus mucho después de que se cumpliera su misión principal, el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio han sumido en la pobreza a decenas de miles de neoyorquinos. A mediados de marzo, nos dijeron que teníamos que soportar un cierre para garantizar que los hospitales no fueran invadidos. Lo hicimos. Los hospitales no estaban abrumados. Convertimos el Centro Javits en un hospital. No lo necesitamos. Trajimos un barco gigante de la Marina para tratar a los neoyorquinos. No lo necesitamos. Nos dijeron que estábamos a pocos minutos de quedarnos sin respiradores. No lo estábamos, y ahora Estados Unidos ha construido tantos, los estamos regalando a otros países. Mientras tanto, la Gran Manzana se está muriendo. Sus calles están vacías. Los bares y clubes de jazz, restaurantes y cafeterías y otras amadas guaridas están cerradas, muchas para siempre. El capital acumulado de innumerables propietarios de pequeñas empresas se está evaporando. En lugar de hacer que la gente vuelva a trabajar para mantener a sus familias, nuestro alcalde habla sobre un New Deal de Fantasyland para la era posterior al coronavirus”.

Paralelamente, para Buenos Aires y su conurbano el anuncio de ayer de extender hasta el 8 de junio la cuarentena, acumulando a esa fecha más de ochenta días desde su inicio, hace imaginable que se alcance el récord de cien días si se extendiera poco más de una semana. ¿Una cientena?

En Nueva York 300 empresas medianas y comercios hacen una campaña para desobedecer las restricciones del gobierno y piensan reabrir el 28 de mayo y no el 15 de junio, como dispusieron las autoridades. En la Argentina los comerciantes de La Plata y Mar del Plata también hicieron oír protestas y pedido de reapertura de sus locales. Los argumentos que se escuchan son similares: en Nueva York se quejan de que grandes minoristas como Home Depot y Target puedan continuar con sus negocios y en Argentina la cámara que agrupa al rubro de la indumentaria se queja de los hipermercados que pueden vender ropa, generalmente importada de China, y los comercios a la calle no puedan hacer lo mismo.

Con argumentos similares a los que podría sostener Mauricio Macri, el ex líder montonero Mario Firmenich rompió su habitual silencio para pedir terminar la cuarentena: “Sería suicida mantenerla, puede terminar en una rebelión”. “Sería suicida mantener la cuarentena durante un tiempo indeterminado, paralizando todas las actividades sociales y económicas”. “Si bien es cierta la afirmación de que una caída económica se recupera pero una vida perdida no, la afirmación deja de ser cierta cuando no se refiere a la macroeconomía, sino a la pequeña actividad de trabajadores autónomos, comercios familiares y microempresas que permiten la subsistencia día a día de millones de personas, porque en estos casos es la ruina familiar y personal, incluyendo la muerte por múltiples motivos de muchos miembros de estas familias desamparadas”. “Es ingenuo creer que con un subsidio temporal de 10 mil pesos se evitan esos dramas. La paralización de la economía por la cuarentena ha significado la quiebra de decenas de miles de pequeñas y microempresas y la ruina de trabajadores autónomos, lo que ha hundido en la pobreza nuevas capas sociales de sectores medios y de trabajadores que vivían al día”.

Es comprensible que especialistas en salud pública, con las mejores intenciones, quieran mantener el mayor estado de alerta posible frente a la pandemia para fortalecer el sistema sanitario, lo que redundará en beneficios para el combate de muchas enfermedades futuras durante los próximos años, como sinceramente lo explica el propio ministro de Salud, Ginés González García, en el reportaje largo de esta edición (ver página 38).

También es entendible que los gobernantes de los territorios argentinos de mayor riesgo sigan los deseos de sus votantes, quienes en su mayoría todavía prefieren empeorar la crisis económica antes que aumentar los contagios de coronavirus. Son los comerciantes e independientes los que encabezan la queja por la necesidad que tienen de generarse sus propios ingresos mientras que resulta lógico que quienes tengan su sueldo asegurado por el Estado tengan una visión distinta.

Un ejemplo que surge del reportaje al ministro de Salud es la comparación con Uruguay, donde la batalla contra el coronavirus es tan exitosa como en Argentina, pero en nuestro vecino además las clases en las escuelas rurales no se suspendieron nunca y a partir del 1° de junio comenzarán en todo el país. Ginés González García compara Uruguay con las provincias argentinas menos pobladas, donde tampoco hubo casos y las cuarentenas son más flexibles. Pero cuando se le pregunta entonces por qué no se pudo mantener el ciclo lectivo en las escuelas de los lugares menos poblados, como hizo Uruguay, no le queda más remedio que responder que hay limitaciones sindicales.

El coronavirus, como cualquier situación límite, hace más visible lo mejor y lo peor de las personas. Hay quienes piensan que el mundo saldrá mejorado, como el “gurú de las monedas”, el economista inglés Jim O’Neill, en el reportaje largo de PERFIL de ayer (https://bit.ly/2AXbqRp), y quienes creen que el mundo va camino a un desastre. Para la Encuesta de Percepción de Riesgos Mundiales del Foro Económico Mundial 2019-2020, el mundo aumentó dramáticamente el riesgo de desastres en los cuatro campos que miden: económicos, ambientales, geopolíticos y sociales. Y colocan “Polarización política interna” con 78% de riesgo al mismo nivel que “Confrontaciones económicas internacionales”, Estados Unidos y China, por ejemplo.

Las encuestas siempre registran el pasado hecho presente. El futuro casi nunca surge de ellas y será por eso que quienes se dedican a la gestión política tienen una confianza especial en su suerte. Aunque no lo dice en el reportaje, lo da a entender en sus visiones: el ministro de Salud Ginés González García debe hacer propia la frase “se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar”.