Crecerá el número de fake news al acercarse el día de elecciones

Quienes ocupan espacios destacados en el universo comunicacional que lidera el presidente Javier Milei no han vacilado, hasta hoy, en arrojar sobre la sociedad sus personales miradas sobre la realidad, en muchos casos haciendo de esa realidad algo distinto, opuesto a la verdad que debieran sostener. Así, lo que tiene apariencia de cierto pasa a la categoría de falso, generando de tal manera una cadena interminable de fake news. Todo será peor en los próximos meses, a medida que vayamos acercándonos a las elecciones de medio término.

Ignaz Staub, mediador del grupo Tamedia AG, la mayor empresa de medios de comunicación –prensa impresa, en línea y televisión–, con sede en Zurich, Suiza, expuso que “la definición actual de noticia falsa es cada vez más fluida, mezclando mala fe, errores y oportunismo político y económico en el mismo paquete”.

Para Margaret Sullivan, exombudswoman de The New York Times, la expresión fake news perdió sentido por falta de precisión: “Tenemos que llamar mentira a una mentira, llamar engaño a un engaño, definir una conspiración como tal, si existió. Designar todo esto como noticia falsa es demasiado impreciso”.

El tema es tan inquietante que Unicef –la rama de Naciones Unidas dedicada a la infancia– publicó una serie de recomendaciones para identificar las noticas falsas y neutralizar su influencia: “1. Revisá el título de la noticia. Las noticias falsas basan gran parte de su atractivo en sus títulos, que suelen ser exagerados y apelan a las emociones como el enojo y la tristeza. Dicha estrategia se conoce también como clic bait, o “ciberanzuelo”, y busca confundir y/o desinformar. 2. Leé toda la nota. Muchas veces el título no coincide con el contenido; por eso, leé el artículo hasta el final. 3. Chequeá quién firma. ¿Lo publicó un medio conocido? ¿Quién es el autor? Si bien no todas las notas tienen firma, es un buen punto para tener en cuenta para revisar si es cierta. 4. Observá siempre la fecha del contenido. Usualmente las noticias falsas no muestran los datos de publicación. Pero otras veces se difunde una noticia verdadera, de años anteriores, en un contexto diferente, lo cual puede llevar a engaños. 5. Si la nota tiene fotos, audios, o la noticia se trata de un contenido audiovisual en sí mismo, podés probar revisando en internet mediante búsqueda de imágenes, o valiéndote de palabras claves. 6. Dudá de sitios o cuentas extrañas. Muchos contenidos son manipulados para simular que se publicaron en medios o cuentas conocidas. Por eso, chequeá la URL, verificá que sea oficial prestando atención a que no tenga errores de ortografía y sintaxis, y que su logo sea el correcto”.

Una vez más, lectores, sugiero: la neurona atenta.

Aclaraciones. El lector Oscar Ignacio Ruibal envió una carta al Correo señalando anomalías en los suplementos Domingo de los días 8 y 22 de diciembre. “En el primer caso –dice–, se presenta un texto del libro 1983. La primera derrota del peronismo, de Juan Manuel Romero; en la edición posterior, se transcribe uno correspondiente al libro de Carlos Piñeiro Iñiguez titulado Perón: pensamiento para la acción. Lo notable del caso es que ambos textos poseen el mismo contenido”. El responsable del área respondió: “El domingo 8 de diciembre se publicó, por un error de edición, un fragmento del libro Juan Perón: pensamiento para la acción política, de Carlos Piñeiro Iñiguez, acompañado por la tapa y ficha técnica de otro libro, 1983, la primera derrota del peronismo, de Juan Manuel Romero. A la semana siguiente se publicó el texto de Piñeiro Iñiguez con la edición correcta y el 29 de diciembre, el de Romero acompañado de su tapa y ficha técnica correspondiente. Pedimos disculpas a los lectores, y a los autores, por la confusión”.