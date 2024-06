Dilemas opositores

El no oficialismo está en problemas. No solo no tiene claro cómo limar la imagen presidencial, sino que está llena de contradicciones internas.

El PRO –dividido entre bullrichistas que son parte del Gobierno y macristas, que dudan entre intentar entrar al Gobierno–, o tomar distancias a la espera del desgaste de la gestión. Las astillas llegan también al radicalismo. En donde conviven el ser opositor con ser oficialistas. Lousteau y Cornejo son simbólicamente los dos polos, en el medio de ellos, se mueven una gran cantidad de dirigentes que no logran ponerse de acuerdo ni con ellos mismos, sobre en qué lugar ponerse.

Nos queda Unión por la Patria. Allí tenemos múltiples posiciones. Un polo duro dogmático referenciado en Cristina. Otro sector que cree que ella no es la Jefa, sino que como dice el usado versito: “con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede” .

Hay otros sectores que creen que deben darle batalla por dentro, sin generar rupturas. Y hay otros que ya han partido como es el caso de Jaldo y Scioli. Igualmente nada es blanco o negro.

Al mismo tiempo que se pueden oponer a la ley Bases, hay gobernadores que impulsaron la ley Rigi, porque les conviene a sus economías o impulsar un pacto federal.

Para ir definiendo los tantos, el Partido Justicialista Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires llamaron a elecciones internas para noviembre. Quien las gane tendrá poder para digitar candidaturas en las elecciones intermedias. Pero también podemos estar en las puertas de un cisma con dirigentes que no acepten las reglas de juego. Como siempre la Provincia de Buenos Aires está en el centro. Cristina, Kicillof y Máximo serán protagonistas ineludibles de dicha interna, más allá de que sean candidatos. Ya llegan noticias cotidianas de encontronazos entre kiciloffistas y camporistas, amén de quienes hace tiempo rompieron. Veremos si algún dirigente del interior se anima a desafiar a Cristina y a La Cámpora.

Encima, el Gobierno decidió ir a la caza de peronistas dudosos reivindicando a Kirchner por su virtud de cuidar el equilibrio fiscal. Y tienta con el Pacto de Julio. Peronistas, macristas radicales, para sobrevivir necesitan encontrar un discurso y una acción alternativa al oficialismo, salvo que se quieran subsumir en él. Y todos se pueden golpear mal en 2025.

Si miramos lo que sucedería en la Cámara de Diputados, vemos que apenas con repetir la elección legislativa de 2023 La Libertad Avanza podría llegar a setenta representantes. Pero si su performance fuera superior se constituiría en primera minoría. Y ello a costa de los 116 diputados que obtuvo Juntos por el Cambio en 2021.

No es casual que gobernadores cambiemitas y radicales sean los que más temor tengan de que el oficialismo nacional les coma su base. Karina Milei está trabajando para eso. Unión por la Patria o cómo se vaya a llamar, precisaría repetir la elección de 2023 para tener 108 diputados y pelear la primera minoría y para eso necesita obtener cerca de 35% de los votos.

En la situación actual no le va a resultar fácil. Necesita resolver su interna. Y, además, tener una propuesta de futuro y una política de alianzas. También corren riesgos parte de las senadurías que pone en juego.

Hasta ahora el único opositor que presentó una propuesta diferente fue Lousteau. El peronismo solo se opone a todo. Además, tiene el riesgo de que se estructure una alternativa de centro donde converjan dirigentes de diferentes extracciones peronistas inclusive.

Si la oposición no reacciona, el oficialismo puede convertirse en aspiradora, excepto que entre en cortocircuito con la opinión pública.

*Consultor y analista político.