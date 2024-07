El Ángel de Leo ofrecerá su último show con Argentina

Cuando a Maradona lo limpiaron del Mundial 94 con la excusa de la efedrina, el Negro Dolina dijo en su programa de radio algo que emocionó al propio 10: “Yo no sé si quería tanto que saliera campeón Argentina como que saliera campeón Diego”. Con la típica simpleza y profundidad dolineana, el Negro describió lo que sintieron muchos hinchas argentinos. En Qatar ocurrió algo parecido: el que necesitaba esa copa era Messi. En aquel diciembre de 2022 hubo tantos hinchas de la Selección como de Leo. Y ahora que Argentina disputará la final de la Copa América otra vez, las luces enfocan a un jugador: Di María, claro, que mañana se pondrá por última vez la casaca celeste y blanca. Se plantea, entonces, una necesidad, un pedido a las fuerzas del más allá, casi un ruego: que la última foto del Fideo en la Selección sea con la copa en alto.

Es curioso, pero todo el reconocimiento que Di María logró desde que Argentina ganó la Copa América pasada contrasta con la imagen de “fracasados” que le endilgaron a la generación de jugadores que se frustró en tres finales consecutivas. No importó que había sido campeón del mundo Sub 20 y que había logrado el oro en los Juegos de Beijing. Junto con Messi y Agüero, el Fideo integró el tridente de los perdedores.

Hasta que llegó Scaloni, rearmó el descalabro y Di María ocupó el lugar que le impuso su talento. Ya es, sin dudas, el compañero eterno de Messi, el héroe del Maracaná, el autor del mejor gol del Mundial de Qatar. Mañana dirá adiós. Con los ojos vidriosos se despedirá de esa camiseta que otras veces lo hizo lagrimear de bronca. Pero ahora, a los 36, ya puede decir que dará su última función en la Selección con la satisfacción de la misión cumplida.

Scaloni, muy cauto y esperanzado, prefirió ser moderado con el retiro del Fideo de la Selección: “Soy partidario de dejar jugar a Di María y no retirarlo. Después veremos si lo convencemos o no de que se quede. Mientras tanto, tiene que disfrutar del momento. Veremos si podemos convencerlo”.

Jorgelina Cardoso, la esposa del Fideo, contó en una entrevista el backstage de la decisión: “Yo al principio le decía: ‘No podés dejar ahora que estás rebién y que la gente te quiere. Ahora no dejes’. Y me dijo: ‘No, me quiero ir así, bien’. No quería que le pasara lo de la otra vez, que lo dejaron de convocar. Estamos contando los partidos. Quedan 3, quedan 2... Es horrible pero igualmente está feliz. Si él está feliz, yo estoy bien”.

Hasta el Flaco Menotti, un sabio del fútbol, lo reconoció: “Fue irrespetuosamente tratado, sin ningún reconocimiento cuando para mí era la figura de la selección argentina. Jugaba mejor que todos” Y finalizó: “Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino. Y si no, revisen dónde jugó y cómo jugó”.