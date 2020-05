El Covid y la independencia de los ciudadanos

por Jaime Duran Barba

En todo el mundo, millones de personas pasaron aisladas por la crisis del Covid. Este será un recuerdo estremecedor que no olvidarán por el resto de su vida. Todos los días nos pasan cosas que olvidamos fácilmente, pero lo ocurrido con la pandemia quedará como algo indeleble, porque invadió toda nuestra realidad. De pronto, un día no pudimos salir de casa, contactar con nuestros seres queridos, realizar las actividades que nos dan vida. Permanecimos encerrados, más solos que nunca y también más conectados que nunca, con personas que aparecían a través de las pantallas. El virus nos produjo insomnio y copó también nuestros sueños con imágenes desesperantes.

Las dimensiones del tiempo y del espacio venían cambiando en nuestra percepción de la realidad por la revolución de las comunicaciones. Todo lo que nos comunican las redes o sucede en tiempo real o parece ocurrir aquí y ahora. Cuando vemos que se cavan fosas comunes en Nueva York, nos parece presenciar algo que ocurre en este momento, a pocas cuadras de nuestro encierro.

Todos los días estamos sometidos a miles de estímulos de comunicación que no recordamos y con frecuencia ni siquiera percibimos. Christopher Chabris y Daniel Simons, en El gorila invisible, demuestran que nuestro cerebro fabrica permanentemente versiones de la realidad que se insertan en nuestra memoria, aunque no siempre tengan que ver con lo real. Algunos eventos pasan al olvido, otros se magnifican, pero recordamos siempre la pandemia porque es una experiencia intensa, estresante, sorprendente, única en la vida. Por primera vez sentimos que somos parte de una especie, de cientos de millones de personas dispersas por la Tierra, que aunque son invisibles comparten nuestra angustia.

Cambios. Durante los últimos años, muchos autores analizaron los cambios que venían ocurriendo en la sociedad y en nuestra propia forma de ser. Además de Raymond Kurzweil y Yuval Harari, muchos académicos estudiaron ciertas transformaciones que se acelerarán ahora con la pandemia y cambiarán la sociedad y la política. Mencionamos en esta nota a pocos autores indispensables. Sus textos están en inglés, pero existen conferencias con traducción al español cuyos links reproducimos.

El primero es New Power: How Power Works in Our Hyperconnected World–and How to Make It Work for You, de Jeremy Heimans y Henry Timms, publicado originalmente por Harvard Business Review. El libro analiza el nuevo poder, tanto en los negocios como en la vida cotidiana y la política, enfrentándolo al viejo poder. El nuevo poder surge de los valores y comportamientos propios de la sociedad hiperconectada que ayudó a las personas a cobrar independencia y protagonismo, relacionándose directamente, por encima de líderes, organizaciones formales, empresas, partidos, sindicatos, autoridades.

Actualmente, con nuestro celular todos tenemos la capacidad de filmar películas, conseguir amigos o dinero, difundir ideas, construir agrupaciones, difundir información verdadera o falsa, proteger la vida de los animales o propagar la violencia, provocando un impacto que nunca estuvo al alcance de otros seres humanos.

La tecnología se desarrolla a una velocidad exponencial y transforma todo, también nuestros comportamientos y expectativas. Muchos intuyen que la naturaleza del poder está cambiando, pero no saben cómo enfrentar el tema. Las empresas usan redes sociales, incorporan un poco de tecnología, pero no siempre son conscientes de que necesitan algo más profundo: analizar sus valores y modelos subyacentes para transformarlos y competir mejor en un mundo que es cada vez más complejo.

Para un periódico es bueno permitir que los lectores puedan hacer comentarios al pie de cada artículo, pero en realidad necesitan promover una interacción con los lectores que los lleve a generar una comunidad vibrante, que participa del medio, adoptando cambios en su modelo y los valores que comunica.

Lo más importante es que cambió la manera en que se relacionan las personas entre sí y con instituciones de todo tipo. Las redes autoorganizadas, que son el eje de la nueva sociedad, carecen de límites formales, liderazgos definidos o algún tipo de ideología. Son herramientas que igual pueden propiciar el Occupy Wall Street, los Indignados, la Primavera Árabe, la insurrección en Líbano o las movilizaciones en contra de Sebastián Piñera en Chile e Iván Duque en Colombia. Son también instrumentos vitales para el trabajo de Estado Islámico.

Después. Superada la pandemia, gran parte de la población se habrá habituado a la red y desarrollado un nuevo poder. Los movimientos autoconvocados tomarán un renovado impulso, y pueden generar un cambio político global, a pesar de que Estados arcaicos como Corea del Norte, Cuba, Myanmar, Irán o Turkmenistán traten de limitar internet impulsados por la ignorancia y el temor al progreso.

Los nuevos modelos de poder refuerzan la natural tendencia humana a la cooperación, recompensando a quienes hacen algo positivo: crean, comparten sus ideas, las de otros. El funcionamiento de la economía compartida no es coercitivo, se basa en sistemas de reputación que premian a quienes cooperan mejor cuando usan Airbnb, Uber, Mercado Libre o cualquier otra plataforma.

Se ha difundido en la población la idea de que todos tienen un derecho inalienable a opinar sobre todo. Para las generaciones anteriores, participar era votar, unirse a un partido, un sindicato o una comunidad religiosa, que les decían qué hacer. Actualmente la gente quiere participar activamente, recreando por sí misma muchos aspectos de la vida. Ese recrear es permanente. Quieren pertenecer a grupos que defiendan una causa, pero sin que les pidan mayor sacrificio. Su adhesión suele ser efímera y difusa. La red hace que sea fácil unirse a un grupo, compartir una experiencia e irse. Los antiguos juraban lealtades eternas a líderes y programas. El nuevo poder se forma con rapidez y se disuelve con la misma velocidad. Malcolm Gladwell critica la cibermilitancia y dice que es superficial, incapaz de producir cambios importantes.

Alex Pentland dirige en el MIT los laboratorios Connection Science y Human Dynamics. Escribió dos textos indispensables para entender cómo funciona la comunicación política actual: Social Physics: How Social Networks Can Make Us Smarter, y Señales honestas: el lenguaje que gobierna el mundo. Pentland analiza el desarrollo de la comunicación directa que terminó erosionado las instituciones de la democracia representativa. Dice que somos seres sociales y que la comunicación no es eficiente cuando es individual. Todos vivimos en pequeños mundos de cuya aprobación dependemos y nos es difícil creer en mensajes que chocan con nuestro entorno.

Clay Shirky, profesor de la Universidad de Nueva York, es autor de Here Comes Everybody, libro que afirma que la transformación global llegará de la mano de una tecnología que volvió caducas a las instituciones políticas de la vieja sociedad. Desde mediados del siglo XX la gente aprendió a usar su tiempo libre de manera útil, las herramientas en línea les permitieron desarrollar nuevas formas de relación, expresión y colaboración en lo personal, comunal, público y cívico que nos llevaron a organizarnos sin organizaciones.

Crisis. Todos estos fenómenos se profundizaron con el aislamiento. Mucha gente aprendió a relacionarse directamente con otros, criticó a sus dirigentes, se percató de las limitaciones de los líderes mundiales, accedió a nueva información. Se agudizará la crisis de la vieja política entendida como reparto de ventajas entre grupos que lotean el poder.

Hasta hace poco la gente aceptaba de manera pasiva lo que disponían los dirigentes. Ahora quieren cuestionar lo que ocurre y cuentan con herramientas que no dependen de nadie para expresarse. Las insurrecciones, que entraron en un período de hibernación con la pandemia, estallarán con más fuerza que nunca. El caso del Líbano, donde la gente exige un gobierno integrado solamente por técnicos, sin políticos ni religiosos, es un signo de lo que pueden ser los nuevos reclamos.

Carecen de sentido las teorías conspirativas que se dedican a combatir a fantasmas del pasado. Se disolvieron la Unión Soviética y los países comunistas, todos son capitalistas y pelean por mercados. Durante la crisis se intensificó el intercambio de ideas entre políticos, empresarios, académicos, universidades y otras instituciones que están perfilando el futuro de la especie. Entre ellos nadie habla de la santidad de la pobreza, de que se debe acabar con el consumismo, de Gramsci o de los fundadores de la sociología de hace un siglo. Todos podemos leer los principales medios de comunicación del mundo y conocer qué temas impactan en la comunidad global. Algunas cosas que desde la aldea parecen conmover al mundo ni siquiera aparecen en sus páginas. Es bueno conocer temas que están en el centro de la discusión contemporánea. Para eso adjuntamos un cuadro con links relevantes.

*Profesor de la GWU. Miembro del Club Político Argentino.