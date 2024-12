El encanto de los goles, atajadas y patadas del pasado

No me gustan los balances (tal vez porque siempre me dan negativos…) y por eso, en esta última nota del año, no voy a hacer ninguno. Si lo hiciera, debería mencionar a Vélez y a Estudiantes, los equipos de la temporada; a la Selección argentina siempre compitiendo; a la discusión entre los representantes del gran capital que intentan imponer a las SAD y una buena parte de los hinchas (yo creo que todavía mayoritaria) que se oponen; podríamos señalar que, después de las elecciones en Racing, los dos equipos de Avellaneda están gobernados por el PRO; el mal año de River y el muy mal año de Boca, y la doble vara de los medios hegemónicos (un silencio moderado con el River de Gallardo y Brito, y una crítica frontal y permanente contra el Boca de Riquelme); podríamos mencionar muchas y muchas cosas más. Pero aquí me detengo porque, como decía más arriba esto no es un balance ni una síntesis del año.

¿Qué es esta nota entonces? Es más bien un pedido o incluso un deseo. Me explico: este es uno de los momentos del año que más disfruto de ver programas deportivos en televisión. No precisamente los que dan la síntesis del año, que me aburren, sino esos que pasan cosas viejas: los mejores goles de hace años atrás, las mejores patadas y atajadas de tiempos pasados, y cosas así. Y sobre todo, cuando pasan partidos enteros, partidos viejos, de hace años o décadas atrás. Me encantan esos programas. Entonces mi deseo es que pasen de nuevo viejos partidos que vi en su momento y que nunca más volví a ver, y que me gustaría mirarlos de nuevo.

El primero: el partido contra Bélgica del Mundial 86, la semifinal. Los cuartos, contra Inglaterra, y la final contra Alemania, las vi más de una vez. Pero la semifinal nunca más. Y tengo el recuerdo de que Maradona jugó tan bien, o mejor, que contra Inglaterra. También tengo el recuerdo que los primeros minutos (¿15? ¿30?) fue un partido parejo, pero después Argentina fue una maquinita. Siguiendo con Maradona, me gustaría volver a ver completo el 3 a 0 a River de noche, bajo la lluvia, en la Bombonera, con dos goles de Brindisi y uno de Diego. Incluso, ya en el colmo de lo pedigüeño, me gustaría ver un especial de Brindisi en Boca, que fue algo tan extraordinario (¡o más!) que lo del propio Maradona.

Pasando a otros equipos, me gustaría volver a ver al Independiente del 84, tal vez el mejor mediocampo que vi (Giusti, Marangoni, Burruchaga, Bochini). Y también al Estudiantes de Bilardo/Manera, del 82, con otro mediocampo de lujo (Trobbiani, Russo, Sabella, Ponce). Y también un especial sobre Passarella, el mejor 6 que vi en mi vida, no solo del fútbol argentino sino mundial. ¿Es una locura pedir esas cosas? Yo creo que no. Si fuera programador de televisión intentaría pasar programas por el estilo. A la inversa, ya estoy podrido del mundial 2022. Desde hace 2 años no dejan de dar todo tipo de resúmenes, partidos completos, seguimientos de jugadores, repetición de los goles, entrevistas a los jugadores, etc. Ya satura todo eso.