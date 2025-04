La base Corbeta Uruguay fue una base científica argentina ubicada en la Antártida, que destruyeron deliberadamente los ingleses después de la Guerra de Malvinas. La misma se construyó en 1976 y 1977 para afianzar el reclamo argentino en el archipiélago, que se concebía como una extensión natural de nuestro territorio. Hay muy poca información al respecto. Pero pensar ese hecho puede ayudar a entender mejor el reclamo antártico argentino y a perfeccionarlo de cara al futuro. Como pensar también por qué los ingleses fueron hasta allí a destruir esa base militar y tomar de rehenes a los científicos después de la guerra.

En diciembre del 76 los ingleses perciben que hay argentinos en otras islas del archipiélago, como parte de la campaña antártica. Entonces el reclamo y el conflicto no fue solo por Malvinas. Los ingleses ven con preocupación la construcción de esta base: Corbeta Uruguay. Argentina alega que era una base transitoria y que era científica, no militar. Y que esa construcción era parte de la “campaña antártica“: la Antártida no tiene soberanía. Los ingleses concebían las islas como su propiedad. Ganan la Guerra de Malvinas y se van a la isla Thule o Morel, destruyen allí la base científica Corbeta Uruguay y ponen la bandera británica. Toman prisioneros a todos los científicos. Es lo primero que hacen. Aún hoy quedan escombros.

La Argentina siempre entendió el archipiélago como una extensión natural de su territorio. (Archivo 6044 Sur). Por eso, en el pasaporte argentino figura una foto con las Malvinas y la parte de la Antártida que reclama nuestro país.

Argentina fue el primer país con base científica en la Antártida.

La primera base antártica es argentina (desde 1904 hasta la actualidad): Orcadas del Sur.

La Base Esperanza es la primera con sociedad civil. Existe un cine en la Antártida que depende del Incaa.

Existe un error (que Argentina es el único país del mundo que no debe cometer, como seguramente no lo cometerá Chile) al pensar que la Antártida es un territorio separado, cuando su topografía muestra una similtud geográfica con el sur argentino, del cual parece desprendido. El reclamo antártico, por eso mismo, no es muy diferente del reclamo soberano por nuestras islas Malvinas. Es el mismo territorio, debajo del mar se percibe mejor que en la superficie esa unidad territorial. Por eso los ingleses, después de vencer en Malvinas, viajan en la misma operación militar a destruir la base argentina en la Antártida. Como parte de la misma guerra por la soberanía territorial. El reclamo antártico se tiene que sumar al reclamo de Malvinas.

La Argentina tiene un reclamo territorial en la Antártida por la extensión de su propio territorio. En el mapa bicontinental se ve bien la continuidad territorial, incluyendo las islas del Atlántico sur.

El tratado antártico establece que la Antártida es un continente sin soberanía; que todos los países pueden ir solamente a realizar actividades científicas. Pero como Argentina tiene bases previas al tratado antártico (1959), desde principios del siglo XX, se le brindó un derecho para que, cuando prescriba el tratado, se le reconozca ese reclamo. Son territorios ya sectorizados.

Ese reclamo territorial argentino está superpuesto con una parte del territorio reclamado por Chile e íntegramente superpuesto por el reclamo de territorio que hace el Reino Unido, que tiene la posesión sobre Malvinas, que están al lado. Una política exterior (más) inteligente haría bien en integrar los reclamos, ya que este detalle ayuda a entender mejor la posición de Chile en el conflicto, tanto como la ayuda de Perú, cuyos aviones salían pintados con el pabellón nacional desde Arequipa.

*Director Instituto Latinoamericano de Criminologia y Desarrollo Social.