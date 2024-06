Escándalo en Frankfurt: Saviano, fuera de la lista de invitados, termina incluido

Martes pasado. Conferencia de prensa en Frankfurt, Alemania. Autoridades de la Feria del Libro de la ciudad, a realizarse del 16 al 20 de octubre de este año, junto con las autoridades del país invitado de honor, Italia, presentan el cronograma con más de ochenta actividades en un pabellón diseñado por el arquitecto Stefano Boeri. El primero en exponer es el funcionario del gobierno italiano, Mauro Mazza, designado como “comisario” para el evento por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Luego de dar detalles al respecto, Mazza lee la lista de cien escritores italianos que estarán presentes en la Feria. Falta un escritor, es evidente. Se abre la ronda de preguntas de los periodistas y uno, alemán, es claro y conciso: “¿Saviano estará ausente porque es demasiado crítico con su gobierno neofascista?”. La respuesta del funcionario italiano: “Por un lado, queríamos dar voz a quienes hasta ahora no la tenían. Por otro lado, entre los criterios que nos inspiraron estaba también el de elegir autores cuyas obras fueran completamente originales, por eso se hizo este tipo de elección”.

Acto seguido tomó la palabra el presidente de la Feria de Frankfurt, Juergen Boos, quien dijo: “En la feria también hay editoriales alemanas, por lo que también habrá otros autores invitados, entre ellos Saviano.” Es decir, el organizador de una de las ferias más importantes de la industria editorial, junto a la de Nueva York y Londres, ya sabía de la exclusión y respondía al país invitado que ellos sí eran plurales, democráticos. Roberto Saviano concurrirá invitado por la Asociación de Editores Alemanes, la Asociación de Libreros Alemanes y la televisión estatal ZDF. Pero, ¿quién confeccionó esa lista de escritores que representan a Italia?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un consejo convocado por el gobierno italiano, compuesto por la Asociación de Editores Italianos (AEI) y un grupo de agentes literarios del país. Y por más que su presidente, Innocenzo Cipolletta, más tarde declarara que “la AEI nunca habría permitido ni permitirá interferencias externas con respecto a la voluntad de los editores”, deslindando la influencia política sobre la exclusión de Saviano (condenado por la Justicia a pagar mil euros por llamar a Carla Meloni “bastarda”), también faltaba otro autor en la lista: Antonio Scurati, ganador del presitioso Premio Strega en 2019 por su libro M, el hijo del siglo, cuyo monólogo televisivo en la RAI fue censurado a fines de abril.

Pero en Italia, no como aquí, sí hay plata. De las cinco jornadas de la Buchmesse, tres se dedican a la venta de derechos entre agentes de la industria, en los otros dos ingresa el público y también se venden libros. Italia, como país invitado, recibe mayor atención por parte de los editores alemanes. En los últimos tres años, el gobierno italiano aplicó varios incentivos para la traducción de 173 libros al alemán por una cifra mayor a los 600 mil euros. Es decir, la presión política sobre la lista también respondía a una conveniencia económica.

Luego de la conferencia de prensa, del martes al jueves, fue el turno para la respuesta del censurado Roberto Saviano, quien sigue viviendo bajo custodia por amenazas mafiosas. Ante el Corriere della Sera, diario para el que escribe, dijo: “Esto se convirtió en una lucha personal. Quieren crear un clima de venganza e intimidación. Me eligieron como símbolo de un mundo al que quieren oponerse. Y luego tienen que alimentar su base política y, a falta de resultados, al menos pueden atraer al enemigo a su campo de batalla.”

Y subraya, también, los efectos sobre los intelectuales: “Siempre quieren obligarme a defenderme, así se hace en todas partes en el mundo cuando se quiere silenciar a los intelectuales. Pero si aplastas al artista con la controversia, no lo haces trabajar. Cuando vaya a Alemania todo el mundo hablará de exclusión. Y mientras tanto te quitan la energía, pero sobre todo te quitan la voz... Tu espacio se reduce: éste es el leitmotiv por el que mucha gente me dice: ‘No entraré en estas dinámicas, de lo contrario el torbellino me arrastrará con él’. Yo respondo: lo entiendo”.

Pero Saviano no está solo. Varios escritores italianos respondieron solidarios. Emanuele Trevi, también Premio Strega, declaró a La Repu-bblica: “No iré a la Buchmesse si el Comisario Mauro Mazza no da un paso atrás”. Y agregó: “No me gustó lo que dijo en la conferencia de prensa, hablando de Saviano como un autor sin originalidad propia. ¿Quién es Mazza para emitir este juicio literario?”. Sandro Veronesi, quien formaba parte de la lista de los cien, respondió: “Las razones estúpidas y ridículas con las que Mazza justificó la exclusión de Roberto Saviano no me permiten aceptar la invitación que recibí. Esta práctica de injerencia del primer ministro y de sus colaboradores más confiables continúa, acompañada de la ‘hipocresía de Putin’, en decisiones que no deben seguir una lógica política. Si es necesario para mi trabajo, iré a Frankfurt en privado”. Erri De Luca, varias veces candidato al Premio Nobel de Literatura, espera que “cambien de opinión y gestionen la invitación. Siempre tengo tiempo para no ir”.

La renuncia de otros escritores siguió, una tras otra. Habida cuenta del escándalo y el desprestigio acumulado, en la noche del jueves el mismísimo Mazza (quien había eludido todos los requerimientos de la prensa), emitió un comunicado invitando a Saviano a formar parte de la delegación. Pero el daño ya está hecho. De inmediato, Saviano anunció que rechazará la invitación del gobierno de Georgia Meloni. Ahora habrá que esperar a las actividades durante la Feria de Frankfurt, durante el mes de octubre, para saber si este paso de comedia con enredos político-culturales termina en drama u otro escándalo más.