Las políticas de salud en Argentina y EE.UU., hoy

En este mundo al revés que estamos viviendo, hay políticas en espejo que se adoptan aquí y en Estados Unidos. El impacto es diferente, porque se trata de países que parten de distintos niveles de desarrollo, no solo en Salud, sino económico y social, factores que afectan a las personas.

Este año en julio en el Foro Político de Alto Nivel –HLPF según las siglas en inglés–, se evaluarán los objetivos de Desarrollo Sustentable 3,5, 8, 14 y 17. El ODS 3 es el de Salud. Allí el gran desafío es alcanzar la meta de Cobertura Universal en Salud. Esto que parece una obviedad está en alto riesgo, no solo de no aumentar, sino de retroceder en muchos países, entre ellos Argentina y Estados Unidos de América. Que la Salud es un componente básico e indispensable para alcanzar el desarrollo de un país es algo que se acepta desde hace décadas. Además, en la mayoría de los países, el derecho a la Salud es reconocido como un derecho humano básico y fundamental, incluido en la Constitución en la mayoría de ellos. Sin embargo, de allí a que esto se cumpla hay una gran distancia. La responsabilidad del Estado de cubrir este derecho se hace teóricamente a través de los servicios públicos de Salud, en Argentina como en la mayoría de los países de la región y del mundo. Por ser un país federal al igual que la Educación, la Salud es responsabilidad de las provincias. Pero como en casi todos los países, el Estado Nacional asume la corresponsabilidad y de esa forma se garantiza en forma uniforme ese derecho, porque no todas las provincias tienen la misma capacidad de respuesta para garantizar este derecho. Por eso el papel del Estado Nacional es fundamental. Pero desde diciembre 2023 con el cambio de gobierno en el país, el Estado Nacional se está retirando progresivamente de sus responsabilidades. El cierre de áreas claves y despido de sus responsables en el Ministerio de Salud se registra desde comienzo del nuevo gobierno, y hace poco mucho más claramente. Las provincias se ven exigidas a asumir funciones, que hasta ahora, cubría el Estado Nacional y que en general no pueden cumplir. La motosierra en Salud se aplicó sobre los servicios públicos a nivel nacional. Esto afecta al grupo de población que no tiene cobertura de obra social ni de un seguro privado, que obligatoriamente necesita atención en el sector público. Este grupo crece cada día en la medida que más personas pierden su trabajo en el sector formal público o privado, por lo tanto, no están cubiertas por la obra social y no tienen ingresos suficientes para pagar un seguro privado. Los servicios preventivos como los de la vacunación son brindados en general por el sector público, lo que permite lograr niveles de cobertura efectivos para evitar epidemias. Estamos ahora frente al crecimiento de los casos de sarampión y esto evidencia cómo se deterioró la vacunación por falta de promoción de su uso y del lento, pero persistente retiro de la responsabilidad del sector público de Salud. Ahora con los últimos cierres en el Ministerio de Salud se perdieron por jubilación anticipada o por ser despedidos, profesionales claves para comprar, distribuir, conservar y sostener todo el proceso necesario. ¿Pueden las provincias hacer esto? ¿Tienen capacidad de recursos humanos, económicos y de infraestructura? Obvio que no. En Estados Unidos, el gobierno de Trump está haciendo algo similar, está desmantelando entidades de gran importancia no solo para ese país, sino para todo el mundo como la FDA (que evalúa los alimentos y medicamentos y que es una referencia mundial). También la unidad de control de enfermedades infecciosas y el reconocido INH o instituto Nacional de la Salud, que realiza estudios e investigaciones de gran valor para todos los países. Entonces, el ODS3 y sus metas, están cada vez más lejos de lograrse en Argentina y también en EE.UU. Es interesante que el 90% de la población de nuestro país continúa creyendo que el Estado Nacional debe ocuparse de la Salud y de garantizar el derecho a la Salud, como surge de un estudio realizado por Cedes difundido en estos días. Pero el Estado Nacional, a contramano de lo que opina la gente, está en retirada y las provincias sin poder cubrir esos nuevos desafíos. El gobierno nacional anunció en 2024 que no apoya la Agenda 2030 que establece estos ODS y desmanteló la unidad de seguimiento y evaluación de su implementación. Pero en 2015 el gobierno la firmó, su obligación persiste. Por eso hoy que se celebra el Dia Mundial de la Salud, lo recordamos y reclamamos.