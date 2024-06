“Estamos mal, pero vamos bien” era la frase de Carlos Menem cuando aún no se había consolidado con la convertibilidad y prometía un futuro mejor. Hoy, treinta y cinco años después, la pregunta sería: estamos mal, ¿pero vamos peor?

Sorprende que economistas ortodoxos de probado liberalismo de mercado como Domingo Cavallo, Miguel Ángel Broda o Carlos Melconian adviertan inconsistencias en el programa económico. No se trata de una discusión política sobre si este programa beneficia a los más pudientes y castiga a los de menores recursos, sino una discusión técnica, independientemente de a quién beneficie y/o que pueda volverse obsoleto pasado cierto tiempo. Por ejemplo, la convertibilidad dejó de funcionar una década después de haber sido iniciada y terminó perjudicando a parte de los sectores de menores recursos, pero técnicamente funcionó durante más de un lustro.

“La parte más complicada para Milei aún está por llegar” (The Economist)

El Presidente se enoja cuando le dicen que no tiene un plan y él remarca que este es el plan. Podría decirse que quizá tiene un plan financiero que instrumenta el ministro Caputo pero falta el plan económico. Esta semana fue movida en ese punto, comenzó con Fausto Spotorno, parte del grupo de asesores económicos de Milei, diciendo que “el plan económico de Caputo es de transición y después viene uno más mileísta”, para pocos días después el Presidente anunciar que Federico Sturzenegger se suma al gabinete al frente de un ministerio y no de una secretaría, como había anunciado el propio vocero Adorni una horas antes.

Mientras tanto, la industria continúa con una caída interanual del 14%, el consumo evoluciona negativamente, la inversión es la menor en muchos tiempo (empatando a los niveles de la pandemia), y el campo no liquida su cosecha al ritmo esperado: López Murphy comparó lo que debiera ser la temporada de mayor liquidación de divisas con un hotel de Mar del Plata que estuviera vacío en enero.

A pesar de que el Gobierno muestra que la recaudación de impuestos en términos reales respecto a mayo de 2023 fue un 10% mayor, la ligada al nivel de actividad cayó el 19% y todo el incremento se debe al impuesto PAIS, que desparecerá con la salida del cepo.

Y esta misma semana el Fondo Monetario Internacional dio a conocer su staff report, donde advierte sobre las consecuencias sociales que podría tener la recesión prolongada que pronosticó. Sin contar la recuperación de la sequía en el sector agropecuario, la caída de la economía llegaría al 6% del PBI para este año.

Mientras el FMI solicitó al Gobierno que incremente “el apoyo político y social” al plan económico, la consultora de opinión pública Isasi-Burdman reveló que en el estudio realizado entre el 8 y el 11 de junio cae el apoyo de Milei en el segmento Sub 35 años, que representa el 40% del total de los votantes del país. Los jóvenes, que habían sido quienes en mayor proporción votaron por Milei, muestran un creciente pesimismo: el 59% de ellos piensa a que a fin de año la situación estará peor. Veremos cómo evoluciona el porvenir de esa ilusión.

El jueves The Economist, la revista más prestigiosa del mundo, publicó un artículo sobre Milei donde dice: “La parte más complicada para Milei aún está por llegar. La inflación mensual puede aumentar en junio a medida que se incrementan los precios de las tarifas energéticas. Eso exacerbará los temores sobre el peso argentino, que una vez más parece estar sobrevaluado. Milei niega airadamente que la moneda sea demasiado fuerte (atraso cambiario). Pero cuanto más lo ignore, mayor será el riesgo de una devaluación más dañina e inflacionaria en el futuro”.

Un día antes, las Naciones Unidas, a través de su alto comisionado, Volker Turk, sostuvo que “en Argentina, las recientes medidas propuestas y adoptadas corren el riesgo de socavar la protección de los derechos humanos” (...) “Estos incluyen recortes al gasto público que afectan particularmente a los más marginados”. Finalmente reclama “pleno respeto” al derecho de reunión y la libertad de expresión.

En la época de gloria del Imperio Romano, Séneca le decía al gobernador de lo que hoy es España, su sobrino Lucilio: “Crees que viajando te alejas de tus problemas pero tus problemas viajan contigo”. Y Javier Milei no solo viaja con sus problemas sino que agrega nuevos por no desideologizar su política exterior. El diario El País de España informó que el rey Felipe VI no accedió al pedido de audiencia del presidente argentino por su pelea con el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Lo mismo le sucedió en Alemania, donde el jefe del gobierno, Olaf Scholz, suspendió la recepción y reunión oficial que estaba prevista para hoy en Berlín. El 9 de junio se realizaron las elecciones para el Parlamento Europeo y sorprendió el crecimiento de la extrema derecha, que fue la segunda fuerza más votada, allí el principal candidato neonazi, Maximilian Krah, hizo campaña diciendo: “Los varones de verdad son libertarios”. Olaf Scholz es socialdemócrata, lo que en las categorías de Mieli será un “sucio comunista”.

En Europa no consideran a la extrema derecha una fuerza conservadora porque el conservadurismo siempre pretende la mantención del statu quo frente a los progresistas, que promueven una evolución. Califican a los libertarios como retrógrados porque quieren volver a la sociedad de antaño. Un cambio hacia atrás en lugar de hacia adelante.

Volviendo a los problemas de Argentina y la mencionada eventual falta de un plan económico completo, y que la eventual autoría de ese plan fuera de Sturzenegger, dejando a Caputo como ejecutor del plan financiero, se reeditaría el conflicto entre ambos cuando integraban el gobierno de Mauricio Macri y Caputo suplantó a Sturzenegger en el Banco Central. Para aventar esos fantasmas, en el reportaje donde Javier Milei confirmó que el autor intelectual de la ley Bases y el DNU 70/2023 iba a ser ministro recalcó su apoyo a Caputo diciendo: “Nadie le va a tocar el culo”.

La continua utilización de metáforas sexuales a las que apela Milei hace extrañar hasta a Mauricio Macri, que utilizaba al fútbol como didáctica forma de representar la realidad.