Fútbol, AMIA y una sociedad imperfecta

Nuestra selección es gloriosa, jugando al fútbol. Messi es un ídolo. Y esta fuera de discusión que la discriminación de raza religión o sexo no puede ser aceptada de ningún modo. Unos cantitos fruto del ingenio de las hinchadas replicados por nuestros jugadores generaron una tormenta de discusiones. Se dijo que la letra era racista, también que decía la verdad como retuiteó el presidente porque jugadores franceses provenían de Angola. También tuvimos a nuestra Vicepresidenta preguntándose de qué se quejan los franceses si ellos eran un potencia colonial. Y tuvimos un comunicado de Presidencia explicando la expulsión de Garro basado en que ningún gobierno puede decirle ni a la selección ni a ningún ciudadano que decir o que hacer. Entiendo que la polémica inflame los corazones. Finalmente el futbol es pasión y a nuestro equipo ,salvo perder por decidía siempre le perdonamos todo. Más si es la actual selección.

Sin embargo no podemos hacernos los tontos. Los párrafos iniciales pueden parecer inocentes pero la canción entera es discriminatoria en lo racial y en lo sexual. A todo esto Enzo Fernández ante la reacción de sus compañeros del Chelsea se dio cuenta del error y pido disculpas.

El tema de lo sucedido hasta ese momento estaba en la esfera del futbol y seria discutido entre la Fifa. La Afa , el club Chelsea Garro se equivocó es obvio. Podía opinar como ciudadano pero no como funcionario.

El tema es la fundamentación de su separación y también la negación de lo que ocurre dentro de nuestra propia sociedad . Tenemos periodistas, economistas, dirigentes políticos agraviados por no opinar como el Presidente. Y entonces a que viene que nadie puede decirle a los ciudadanos qué decir o hacer , si todo el tiempo se está haciendo lo contrario ¿?. También escuchamos que nuestra sociedad es amplia, no es discriminatoria. Somos un crisol de razas , pero no somos una sociedad en donde no este presente el marcar al diferente.

Somos un crisol de razas, pero no somos una sociedad en donde no esté presente el marcar al diferente

Basta estar atentos para escuchar expresiones de desprecio, de unos sectores hacia otros, el tema es que estamos acostumbrados y no nos asombra .

Hay discriminación hacia los distintos, los diferentes de todo tipo. Así como hay hinchadas que hablan de Angola y Francia también hablan de los inmigrantes y de los judíos. Mientras otros sectores hablan del color de piel. En nuestras canchas de fútbol se ataca a la hinchada contraria tildando a sus integrantes de bolitas.

A 30 años del brutal atentado contra la Amia debo recordar que hace poco se suspendió al Club Chacarita porque su hinchada cantaba. “Ahí viene Chaca por el callejón, matando judíos para hacer jabón”. Racing Club fue multado por que su hinchada imitaba como si fueran monos a los aficionados de un club colombiano. Durante mucho tiempo se hablaba de los cabecita negra. Eso hoy actualizado se convirtió en “es un negro de m …

Lo que cantan las hinchadas y lo que escuchamos en las calles nos muestran que somos campeones del mundo en el fútbol pero que en el seno de nuestra sociedad hay una discriminación atemperada.

Hasta el año 1994 según nuestra Constitución quien no profesara la religión católica no podía ser Presidente. Menem se convirtió al catolicismo antes de asumir para no tener problemas. Lo que hicieron los Constituyentes del 94 en relación a temas de derechos de minorías nos muestran que venimos mejorando pero que aun queda un largo camino.

El pedido de disculpas de Karina Milei al embajador de Francia por los dichos de la Vicepresidenta supongo incluye retwist del más alto nivel reivindicando la idea de que el cantito reflejaba adecuadamente el origen de los jugadores de la selección Gala.

*Analista y consultor político.