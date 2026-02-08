La carrera es por poder

Durante meses, el debate público sobre la inteligencia artificial se redujo a una pregunta superficial: quién tiene el mejor modelo, el chatbot más potente o la demo más impresionante. Esa discusión es cómoda, pero es equivocada. La carrera real entre Estados Unidos y China por la IA se parece menos a una competencia de software y más a una nueva Guerra Fría tecnológica, donde lo que está en juego es infraestructura, energía, chips y capacidad de escalar poder económico durante décadas.

No se disputa quién escribe mejor un texto o responde más rápido una consulta. Se disputa quién controla los estándares y los insumos que van a definir la productividad global. En otras palabras, quién convierte la IA en una ventaja estructural y no en una curiosidad tecnológica.

Estados Unidos mantiene una ventaja clara en modelos de frontera y en inversión privada. El ecosistema de big tech, startups y fondos de capital le permite iterar rápido, atraer talento y empujar la frontera del conocimiento. China, en cambio, avanzó con una estrategia más coordinada desde el Estado, enfocada en adopción masiva y aplicación práctica en sectores clave como manufactura, logística y robótica. Son dos modelos distintos de ejecución, con fortalezas y límites propios.

Pero hay un punto donde ambos chocan con la misma realidad: la IA tiene un límite físico. Fabricar chips de última generación y conseguir electricidad suficiente para operar centros de datos a gran escala se volvió el verdadero cuello de botella. La discusión ya no es solo digital. Es industrial y energética. La capacidad de cómputo dejó de ser una abstracción y pasó a ser un recurso estratégico, comparable a la infraestructura eléctrica o al acceso al petróleo en otras épocas.

Por eso, la carrera no se define únicamente en los laboratorios. Se define en la cadena de valor completa: quién diseña los chips, quién los fabrica, quién controla la nube, quién impone estándares y quién puede sostener ese sistema en el tiempo. En ese mapa, la dependencia de pocos nodos críticos vuelve frágil a toda la economía global.

Ahora bien, esta es la “guerra grande”. Y ahí, para la mayoría de los países y empresas, el margen de decisión es limitado. Pero existe otra competencia, mucho más concreta, donde sí hay margen de acción: la guerra chica.

A nivel empresas, profesionales y economías periféricas, la pregunta no es quién gane entre China y Estados Unidos. La pregunta es quién adopta mejor la IA, quién la integra antes en procesos reales y quién logra transformar tecnología en productividad medible. En ventas, marketing, atención al cliente, finanzas u operaciones, hoy ya se están generando ventajas claras entre quienes usan IA de forma sistemática y quienes todavía la miran con desconfianza.

Muchas organizaciones toman decisiones de IA por urgencia operativa, sin mirar el contexto geopolítico. Y está bien. No hace falta ser analista internacional para mejorar procesos. Pero sí es un error ignorar tendencias que afectan disponibilidad, costos y dependencia tecnológica. Diseñar arquitecturas más flexibles, evitar atarse a un solo proveedor y pensar la IA como infraestructura –no como experimento– es parte de una estrategia madura.

Para América Latina, este escenario es una amenaza y una oportunidad. El riesgo es quedar atrapados como consumidores pasivos de tecnología extranjera. La oportunidad es usar la IA para cerrar brechas de productividad más rápido que en revoluciones tecnológicas anteriores. Con menos recursos, pero con adopción inteligente, se puede competir mejor.

Al final del día, la historia muestra que las tecnologías de propósito general no se ganan solo por innovación, sino por difusión. No gana únicamente quien desarrolla la mejor IA, sino quien logra que sus empresas, su Estado y sus trabajadores la usen mejor. En la guerra grande decidimos poco. En la guerra chica, todavía está todo abierto. Y ahí, subirse tarde puede ser mucho más costoso que subirse imperfecto, pero a tiempo.

Si le interesa empezar o profesionalizar el uso de la IA en tu proyecto o profesión, hay tres claves a tener en cuenta: Dedica tiempo todos los días a aprender a usarla bien. Repiens sus procesos de trabajo desde la IA: muchas tareas ya no tiene sentido hacerlas como antes. Menos es más: no intente usar todas las herramientas. Enfócate en dos a cinco que realmente mejoren su productividad y calidad, invíerte en ellas y aprenda a usarlas a fondo. Con estos pasos simples, puedes generar cambios grandes.

*Consultor y especialista en Inteligencia Artificial aplicada a los negocios.