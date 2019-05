La memoria de los peces

por Sergio Sinay

En su reciente libro La belleza del universo, sensible aproximación a temas esenciales de la física, como el origen de la vida, los misterios del tiempo y otros, el físico y filósofo alemán Stefan Klein explica con claridad por qué, aun con decenas de miles de satélites especializados poblando el espacio, los pronósticos meteorológicos fallan un 75% de las veces. Si eso ocurre donde la más avanzada tecnología se interna en las leyes de la naturaleza, no debería sorprender que los pronósticos políticos y electorales, así como las encuestas ad hoc, resulten errados con mayor frecuencia aún. Es que afortunadamente no hay tecnología que pueda penetrar en lo más profundo del inconsciente individual y dé con la verdadera razón (no la supuesta o especulativa) que impulsa las conductas humanas, ni que, mucho menos, logre aprehender la cara oscura del alma. A diferencia del clima, las cuestiones políticas, y a través de ellas los destinos de los países y las sociedades, las determinan seres humanos, que ponen en eso sus valores, sus creencias, sus ideas, sus pulsiones, sus intereses, sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, sus talentos, sus perversiones (sí, también eso), sus esperanzas y hasta sus más inconfesables e inconfesadas intenciones. Y quienes hacen cálculos y especulaciones en cuestiones políticas y electorales incluyen esos mismos elementos en sus teorías.

Considerando todo esto, la presentación de la fórmula Fernández-Fernández de Unidad Ciudadana no debería ser vista como un fenómeno antinatural, por mucho que les duela a los analistas políticos el haber sido sorprendidos por el anuncio. Habrá que inventar nuevos supuestos, nuevas especulaciones, nuevas cartas para el juego de la ficción política, que suele disfrazarse de realismo testimonial y de verdad científica.

Como alguien dijo alguna vez, lo único que se puede predecir es el pasado.

Según el ensayista libanés Nassim Nicholas Taleb, padre de la categoría “cisne negro” aplicada a los hechos imposibles que, a pesar de todo, suceden, todo lo demás, más aún en boca de expertos y especialistas, son posdicciones. Al contrario de las predicciones, que vaticinan con anticipación, las posdicciones explican los hechos con posterioridad pretendiendo haberlos previsto. Tratan de disimular el no haber sabido, no haber previsto o no haber entendido lo que de veras ocurría. Como sucede a menudo (sobre todo en Argentina y sobre todo en política y economía, además de la meteorología), los pronósticos fallaron, todo el dinero gastado en encuestas se fue al tacho (¿cuánto de ese dinero es o fue de los contribuyentes, a quienes se estudia como a conejillos de Indias?), y toda próxima especulación nace bajo el signo de la desconfianza.

De manera que vayamos a lo seguro. El pasado. De este hay pruebas, y pertenecen a la memoria histórica, no a la memoria narrativa. Sobre ambas memorias escribí aquí hace dos semanas (https://bit.ly/2W9tUXP). Esa memoria ofrece pruebas del desprecio, la descalificación y la dureza con que el candidato presidencial Alberto Fernández hablaba de la candidata vicepresidencial Cristina Fernández ayer nomás. Otros testimonios recuerdan la ferocidad con que la candidata y sus cortesanos trataban de traidor al candidato. Ambos son marxistas de Groucho (“Tengo estos principios; si no le gustan, tengo otros”) y lo han demostrado sobradamente en el ejercicio del poder y de la política. Lo que cocinen entre sí es cosa de ellos. Pero el destino de una comunidad, de una sociedad, depende de la responsabilidad y la memoria de cada uno de sus integrantes.

Una teoría ya desvirtuada por científicos como Kevin Warburton, experto en el comportamiento de vertebrados de la Universidad Charles Sturt, en Australia, sostenía que los peces tienen solo ocho segundos de memoria. La buena memoria de los peces es hoy, sin embargo, cosa probada. Si la candidatura presentada ayer cuaja en las PASO, la sociedad argentina (parte esencial de ella) estará ante el desafío de demostrar que su propia memoria dura más de ocho segundos.

*Periodista y escritor.