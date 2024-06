Lejos del mordaz Borges, Milei sueña con el Nobel

“En 1968, a propósito del 300° aniversario de la fundación del Banco Central de Suecia, la institución tuvo la brillante idea de financiar el otorgamiento del premio, en línea con los que se otorgan en Medicina, Física, Química, Literatura y Paz. El cuidadoso proceso de selección comienza un año antes, proceso que en las primeras décadas fue gerenciado por Assar Carl Eugen Lindbeck. No aceptan postulaciones espontáneas, y mucho menos autopostulaciones”.

El encomillado corresponde a un muy interesante artículo escrito para el diario argentino La Nación por el prestigioso economista Juan Carlos de Pablo, tan cercano al presidente Javier Milei que comparte con él (cuando no está de viaje, casi el estado natural del mandatario) veladas domingueras con ópera incluida.

Este ombudsman quiere puntualizar la última oración de la nota de De Pablo, publicada en la víspera de la adjudicación del Nobel de Economía el año pasado, que ganó la estadounidense Claudia Goldin por su contribución “al avance en la comprensión de los resultados de la mujer en el mercado laboral y las causas de la brecha de género”.

Goldin tiene 78 años, fue presidenta de la Asociación de Economía de los Estados Unidos en la década del 70 y es profesora en la Universidad de Harvard.

Viene a cuento, todo esto, ante la insólita autopostulación de Milei al Nobel de Ecnomía. Por reglamento no podría obtenerlo al proponerse, pero más allá de cuestiones administrativas, invito a los lectores de PERFIL a reflexionar sobre si las afirmaciones del Presidente en tal sentido pueden encuadrarse en meras ilusiones o en un estado intelectual de escaso equilibrio emocional.

Es interesante tomar el Nobel como parámetro para medir conductas. Durante años, el premio de Literatura le fue escamoteado a Jorge Luis Borges, indudablemente apto, de sobra, para recibirlo por su obra, que ha influido a la humanidad y sigue influyéndola.

Debo expresar mis dudas acerca de cuál será la reacción de Milei si la Academia decide no otorgarle el Nobel. Seguramente estará lejos de la mordaz, cargada de humor, que Borges demostró tras ser desplazado en 1979 por Miguel Ángel Asturias en la carrera (no deseada por él) por el Nobel. En 1981, el gran poeta argentino le dijo a Mario Vargas Llosa, en un diálogo que tuvieron en Buenos Aires, por qué la Academia Sueca no le había otorgado el premio; pícaro, Borges sintetizó: “Porque esos caballeros comparten conmigo el juicio que tengo sobre mi obra”.

Pícaro, sí; humilde no tanto; mordaz, seguro. Pero nunca autorreferencial hasta instalarse en el Olimpo de los merecedores del Nobel.

Entre 1969, primer año en el que el Nobel de Economía fue otorgado, y 2023, 93 personas lo obtuvieron: 26 de ellas de manera individual; 40 en grupos de 2, y 27 en grupos de 3. Fueron 90 varones y 3 mujeres.

Debo confesar mi sorpresa cuando supe que un profesor de la Universidad Complutense y de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid dijo días atrás que estaba dispuesto a respaldar la candidatura de Milei al Nobel. No lo fue tanto cuando revisé su historia: Jesús Huerta de Soto enseña Economía Política y es un confeso admirador de la escuela austríaca, la principal apoyatura teórica de todo cuanto dice y hace el presidente argentino.

“Por azares del destino, la mano de Dios (Milei) ha terminado de presidente de la República Argentina. Ha inmolado su vida. No saben lo que es dedicarse a la política, y más en un país como la Argentina; no es que sea especialmente malo, es como España, es destrozar la vida”. Esto dijo quien fuera uno de los maestros de Milei.

En este mundo tan extraño, hasta el Nobel sirve para los discursos.