Nuevos viejos cornudos

En X, ex-Twitter, cambió la aplicación de cornuda, palabra sonoramente dotada para la burla, cuyo uso relacionado a la infidelidad data de la época medieval. Para muchos, las jergas que llevan a que una expresión tenga un significado para alguien, y otro para el de al lado, son una catástrofe social. Pero aun acordando en que la segmentación es algo malo, las mutaciones en el lenguaje no siempre lo son. Un sistema darwiniano y, al mismo tiempo, democrático hace que muchas veces sobrevivan solo las masivamente aceptadas. Sin embargo, es cierto que la pasión por corregir, refritar, deconstruir, cambiar o revisitar palabras, obras u otras expresiones culturales del pasado gira frecuentemente en falso.

“Estábamos encerrados con mi amigo y dijimos: ‘Che, tenemos que hacer algo’ (…). Entonces salimos a la calle, nos pusimos a grabar y el primer video que subimos a TikTok tuvo un millón y pico de visualizaciones”, cuenta Orce, creador de contenidos de 22 años que presenta lo suyo como “De Solano al mundo”. En “Uber Argentina”, uno de sus videos, vemos a un conductor y a su pasajero que temen, en silencio, ser atacados por el otro. Como en cientos de libros, obras de teatro o películas, se exhibe nuestra propia paranoia, pero esta vez en formato reel. Nuevamente, estamos frente a la operación de revisitar lo que ya se hizo.

Los que, como Orce, gracias a pegarla en internet, perforaron el techo que iba a impedirles ascender económica y socialmente, son, tal vez, más interesantes vistos por encima de sus producciones. Su mejor performance es ir contra la inmovilidad que dicta la época, un pequeño gesto de insubordinación que marca la diferencia. En vez de permanecer encerrados, pasivamente entregados a sus pantallitas, como predestinados a extinguirse consumiendo abstracciones, Orse y su amigo se arriesgaron a salir a buscar algo que impactara materialmente en sus vidas.

Respecto a la versión corregida o deconstruida de cornuda, voy a esperar a que se consolide para enterarme, ya que, si no somos tuiteros, no tenemos por qué estar al día con lo que mañana puede pasar al olvido. Por el momento, me quedo con lo escrito por Dalí en Los cornudos del viejo arte moderno, donde dice, de unos cuernos, algo hermoso: “Son colosales, totalitarios, imperiales, cósmicos”.