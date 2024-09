Ya nos estamos enterando cómo hace el microeconomista enardecido, que se de-sempeña como Presidente, gracias a la desesperación general acumulada por malos gobiernos anteriores, para empeorarlo todo con el gracioso argumento de ganar plata sin tener dinero. Así: extendiendo por el país una red de pesca asimétrica, una medio mundo bizarra que por una parte deja escapar a los peces gordos por los agujeros de esa red y entretanto los va alimentando, mientras que por otra va cerrando una trama finísima para la mayoría de pescados pequeños que van siendo triturados. A medida que esto ocurre, y para celebrar, el pescador arma pequeñas celebraciones multitudinarias con sus eventuales socios legislativos que se doblan y nos rompen. Carnaza y troli de novi finoli, dale que va.

Ya nadie ignora o deja de advertir que se va cerrando el cinturón de alambre de púas sobre el estómago de las clases medias y bajas. De hecho, lo admiten hasta los que ayer nomás se prosternaban lamiendo el filo de los dientes de la motosierra y ahora descubren que el goce del sacrificio ejercido a costa del otro no deriva necesariamente en beneficio propio. En los comienzos, La Represión Avanza (LLA) y su troupe de delirios –con la inspirada Lilia y el imperturbable Manuel a la cabeza– pudo haberse percibido como aire fresco en la política argentina, pero los efectos reales sobre los votantes enfriaron el ánimo general. Y la hipérbole es una figura retórica que cansa más temprano que tarde, así que la idea a la vez narcisista y sádica de estar ejecutando el ajuste más grande de la historia de la humanidad, y sostenerla como fórmula mágica y mantra religioso le da en el quinto subsuelo del dúo esferoide (estamos finos, eufemísticos) a quienes deben saltar los molinetes, privarse de comprar algún remedio (ese ya no los salta), o no pueden darle de comer lo elemental a sus hijos. Pero todo esto el lector ya lo sabe de manera harto elocuente y tal vez, harto de saber y no poder hacer, querría buscar otra cosa para leer. Parafraseando a un rockero: ¿Y para quién escribo yo entonces?

Por suerte, para nuestra distracción contamos con un espectáculo doble. 1) Cada día aparecen nuevos capítulos de La guerra de los Roses local, a cargo del expresidente y su ex, en un delicioso, parsimonioso pastel de miserias acumulativas, mutuas zancadillas y aportes inteligentes y serviciales. 2) La historia sentimental del León que, a falta de carne –salvo para asados con radicales– ingiere un Yuyito. Es hora de irse a Marte, con Elon Musk.