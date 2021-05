Julio Picón, médico de Chaco: "Nos faltan bolsas negras para poner a los muertos por Covid"

Julio Picón, jefe de la guardia del Hospital Eva Perón de Barranqueras, Chaco, relató la dura situación que vive el personal médico de esa provincia. "No tenemos un espacio especial para los pacientes con Covid-19", manifestó el doctor y expresó que les faltaban elementos y protocolos para tratar a las víctimas fatales de la enfermedad.

“En el Hospital Barranqueras no tenemos un espacio especial para Covid. En un área Covid se está mucho más protegido y contenido. En una guardia general es todo una potencialidad", dijo Picón este jueves 27 de mayo en declaraciones al programa HTH (Metro 95.1.)

Consultado sobre un paciente que llegó a la guardia con un cuadro positivo de coronavirus y fue atendido en el piso de la guardia del hospital, en donde sufrió un paro cardíaco y falleció a los 56 años, el médico explicó que "ingresó de urgencia y acá no hay un espacio especial para Covid-19. Cuando uno está en la guardia general, atiende a pacientes que están y no contagiados a la vez, es un riesgo muy grande", explicó el médico.

El médico chaqueño, Julio Picón.

A su vez, se refirió a la situación que atraviesa la localidad en la que trabaja: "Se va restringiendo la operatividad del hospital", expresó al hablar de los protocolos que faltan aplicar en el lugar.

"El riesgo es mayor porque el personal está atendiendo simultáneamente a pacientes que son de Covid-19 y los que no tienen esa enfermedad", describió.

Sobre el paciente que ingresó de urgencia y murió en el pasillo de la guardia relató: “Como no teníamos manejo de cadáveres, no teníamos bolsas negras. Lo llevamos a la morgue y estuvo como un muerto común, no Covid y todo el riesgo epidemiológico que eso significa", indicó Picón.

"Es un planteo que se hace ahora en toda la provincia, porque no es que la pandemia empezó hace dos semanas", se quejó el médico chaqueño: "La previsión de bolsas negras debía haberse previsto hace tiempo”, agregó.

Fachada del Hospital "Eva Perón" de Barranqueras en Chaco.

Sobre la falta de equipamientos, Picón destacó que el personal se encuentra desprotegido y las respuestas del gobierno provincial son "espasmódicas", ya que suceden "cada tanto" y luego hay un vacío.

"El barbijo N-95 es oro para nosotros, porque no lo tenemos", completó al explicar que se compró la protección para trabajar "por sus propios medios" ya que el hospital no cuenta con esos recursos.

La respuesta de las autoridades del hospital

El Ministerio de Salud Pública del Chaco salió este jueves 27 de mayo a aclarar sobre el fallecimiento del paciente en la guardia del hospital “Eva Perón” de Barranqueras. El hombre, diagnosticado con Covid-19 positivo, ingresó al centro asistencial con un paro cardiorespiratorio.

“Cerca de las 2 de la mañana, el paciente de unos 60 años de edad, diabético y diagnosticado COVID positivo, era derivado al hospital Perrando. Durante el traslado, entró en paro cardiorrespiratorio en la ambulancia y ante la emergencia ingresó a la guardia del hospital de Barranqueras donde fue atendido por los profesionales de la Salud. Luego de varios intentos de reanimación, el paciente falleció”, confirmó la directora del hospital Claudia Fernández.

Por su parte, la jefa de Región Sanitaria 8, Claudia Cantero, aseguró que los profesionales de Salud realizaron las reanimaciones pertinentes en el pasillo del hospital porque “una persona que llega en paro, se atiende y se reanima donde sea”.

Y agregó: “Tenés que hacerlo cuanto antes. Lamentablemente, la persona no presentaba signos vitales, por lo que no pudieron efectuar el traslado hacia el hospital Perrando y el paciente falleció en el de Barranqueras”, explicó la funcionaria provincial.

