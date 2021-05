Una investigación en Argentina confirma la eficacia de la Sputnik V contra la cepa de Manaos

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) confirmó que un estudio realizado por el Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba y autoridades de la provincia, ratificaron una alta eficacia de la vacuna Sputnik V contra la cepa brasileña, conocida como la variante de Manaos.

“Un estudio realizado en Argentina ha confirmado la alta eficacia de la vacuna "Sputnik V" frente a las nuevas cepas de coronavirus. Argentina fue el primer país latinoamericano en utilizar "Sputnik V" para la vacunación de sus habitantes, y ahora vemos que el uso de este fármaco ayuda a proteger a la población no solo frente a las conocidas, sino también frente a las nuevas variantes del virus, incluida la brasileña. Además, se desarrolla una fuerte respuesta inmune tras haber recibido la primera dosis de la vacuna", sostuvo el director ejecutivo (CEO) del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), Kirill Dmitrie.

BREAKING: A new study by Argentina’s Institute of Virology showed that #SputnikV is highly effective against the new Manaus (Brazilian) variant of coronavirus. The study also showed 99.65% of vaccinated had IgG antibodies to COVID-19 after the 2nd shot.

