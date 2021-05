Brasil produjo cien mil dosis de la vacuna rusa que se exportarán a América Latina

En el marco del recrudecimiento de la pandemia de coronavirus a partir de las nuevas cepas, la farmacéutica brasileña Unión Química produjo el primer lote de la vacuna rusa Sputnik V con tecnología y materiales rusos, según informó este jueves el Fondo de Inversión Directa de Rusia. La misma será analizada por el Instituto Gamaleya de Moscú y luego exportada a América Latina.

“Después de superar los procesos de control de calidad del Instituto Gamaleya, la vacuna producida por União Química será exportada a otros países de América Latina para la lucha contra el COVID-19”, informó el fondo de inversión ruso desde la cuenta de twitter oficial de la vacuna Sputnik V.

The first batch of #SputnikV has been produced by leading Brazilian manufacturer União Química @uniaoquimica.



After quality controls at the Gamaleya Center, the vaccine produced by União Química will be exported to other Latin American countries to fight COVID-19. ✌️ pic.twitter.com/DgB6NxRtIj