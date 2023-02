3 "Vernacular Captions", de Luke Roberts

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "3 Vernacular Captions", del británico Luke Roberts:

Los siguientes poemas pertenecen a Glacial Decoys (Boise, ID: Free Poetry).

•

Es importante destruir

al poeta

dijo el poeta

a los poetas

en la mitad del simposio

para objetos reacios

que sueñan con bálsamo labial

y brisa fresca

y un ramo de ásteres

y japónicas

•

Y todos los poetas

corearon:

no se puede vivir bien

en una mala pregunta

no puedes disfrutar

en un acuario

Límites tan fuertes,

dientes tan fuertes.

Estoy de acuerdo contigo.

Estoy de acuerdo con cada uno de ustedes

en forma secuencial.

•

Trata el lugar donde vives

como el remate de una broma

dijo el poeta

a quien sea

sosteniendo el mar

entre tus dientes

y puntadas rosas desgarradas

la textura inexacta

de protección





(Trad. Juan Arabia)

Luke Roberts nació en 1987 y creció en el norte de Gales y el norte de Inglaterra. Es autor de muchos chapbooks, incluidos Landscaping Under Duress (Equipage, 2021), Inhalers (Equipage, 2020) y Sorbet (Punch Press, 2018). Su extenso poema ‘To My Contemporaries’ se publicó en Chicago Review en 2017. Es el editor de Desire Lines: Unselected Poems, 1966-2000 de Barry MacSweeney (Shearsman, 2018) y autor de Barry MacSweeney and Politics of Post-War British Poetry: Seditious Things (Palgrave, 2017). Actualmente vive y trabaja en Londres.