Los cinco libros que Bill Gates leyó mientras definía su millonario divorcio

Estas serán las primeras vacaciones de un Bill Gates oficialmente separado. Aún no se saben los motivos verdaderos de su divorcio de Melinda Gates, sí en qué ocupó parte de su tiempo en los últimos meses: la lectura. Y como es su costumbre , el empresario publica sus libros recomendados. Y el por qué de esas sugerencias. “Cuando termino un libro y decido qué otro leer, por lo general, no siempre elijo por alguna razón particular. A veces es un ‘gran libro’ que me inspira a leer varios más sobre el mismo tema. Otras, sigo la recomendación de alguien a quien respeto”, escribió Bill Gates en su página oficial.

La pandemia modfiicó los temas que guían la elección de los libros que Bill Gates elige.

Naturaleza y humanidad, dice Gates, son dos de los temas que en este momento guían un poco la elección de sus lecturas. “Tal vez sea porque nuestro mundo se alterado por un virus”, explica el titular de Microsoft. “O quizá porque mucho de este año lo pasé hablando de lo que debemos hacer para evitar un desastre climático. Sea una cosa u otra, los cinco libros que elegí refieren a qué sucede cuando las personas entran en conflicto con el mundo que les rodea”.

Uno de los libros recomendados es Light Out, Pride, Delusion and the Fall of General Electric (Sin luz: orgullo, engaño y caída de General Electric), de Thomas Gryta y Ted Mann. “¿Cómo podría fracasar una empresa tan grande y exitosa como GE?”, dice Bill Gates. “Varios años me hice esa pregunta, y este libro finalmente me dio muchas de las respuestas que buscaba. Los autores dan una lectura a los errores y pasos en falso cometidos por la cúpula de General Electric.” Por eso, Gates recomienda este libro para líderes de empresa, de una organización sin fines de lucro o donde se este a cargo de funciones de liderazgo.

Las bibliotecas públicas porteñas reactivan el sistema de préstamo y devolución de libros.

De Elizabeth Colbert, Bill Gates dice que sus libros habilitan una “lectura agradable”. Por eso recomienda Under a white sky, the Nature of the Future (Bajo un cielo blanco, la naturaleza el futuro). “Es el análisis más sencillo de ‘humanidad versus naturaleza’ de los cinco libros que elegí para este verano (boreal)”, explica el empresario. Y Colbert escribe dos cuestiones que a Gates le generan particular interés: el impulso genético y la geoingeniería. The Overstory , de Richard Powers. “Es una de las novelas más originales que he leído en años. Es un seguimiento de la vida de nueve personas y se examina su conexión con los árboles. Aunque hay una visión bastante extrema sobre la necesidad de proteger los bosques, me conmovió la pasión de cada personaje por esa causa que el libro me dejó con ganas de aprender más sobre los árboles”, detalló Bill Gates.

Arthur Schopenhauer: filosofía en tres minutos.

Una defensa elegante: la nueva y extraordinaria ciencia del sistema inmunológico: una historia en cuatro vidas, de Matt Richtel. “Fue escrito antes la de pandemia pero su investigación del sistema inmunológico humano ayuda a comprender qué se necesita para detener la COVID-19”, escribe Bill Gates. “La lectura es accesible y se enfoca en cuatro pacientes que se vieron obligados a manejar su sistema inmunológico de distintas maneras”. Finalmente, Bill Gates incluye en su lista de recomendaciones a Una tierra prometida, de Barack Obama. “Siempre me interesan los libros sobre presidentes de Estados Unidos. (…) Es una mirada fascinante sobre lo que es conducir a un país en tiempos difíciles, sobre la soledad que tiene la persona que finalmente toma las decisiones”.

