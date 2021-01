Como un delfín, de Charles Bukowski

Juan Arabia*

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido de este domingo 10 de enero es Charles Bukowski, con COMO UN DELFIN, extraído y traducido de The Pleasures of de Damned, Poems 1951-1993, HarperCollins, NY, 2007. Bukowski escribió ese poema en 1994, poco tiempo antes de su muerte en California:



Morir tiene su lado difícil.

No hay escapatoria.

El guardián tiene su ojo en mí.

Su ojo malo.

Estoy cumpliendo la condena ahora.

En soledad.

Encerrado.

No soy el último ni el primero.

Sólo te estoy diciendo cómo es.

Me siento sobre mi propia sombra.

El rostro de los ancianos oscurece.

Las viejas canciones todavía suenan.

Con una mano en mi mentón, sueño con

nada mientras mi perdida infancia

salta como un delfín

en el mar congelado.



Charles Bukowski (Andernach, 1920 — San Pedro, California, 1994) fue un poeta y un escritor muy poco probable, y muy extraño por cierto, para la historia de la literatura estadounidense. Residió la mayor parte de su vida en Los Ángeles. Asistió por un corto periodo a Los Angeles City College (1939-1941) y trabajó en puestos menores mientras escribía cuentos, el primero de los cuales se publicó a mediados de la década de 1940 en Story Magazine. Durante diez años abandonó la escritura y viajó por los Estados Unidos, haciendo la vida de un vagabundo alcohólico indigente, para regresar posteriormente a Los Ángeles y comenzar a publicar poesía en 1955.

Luego de la publicación de Flower, Fist and Bestial Wail (1959), comenzaron a aparecer volúmenes de poesía casi anualmente a través de pequeñas editoriales clandestinas. De especial importancia fue 1963, año en que publicó It Catches My Heart in Its Hands, una colección de poesía en la que se repiten los tópicos que conformarían toda su obra: alcoholismo, prostitución, jugadores perdidos y gente decadente. Seguirían en poesía: Mockingbird Wish Me Luck (1972), Love Is a Dog from Hell (1977), War All the Time (1984) y You Get So Alone at Times That Just Makes Sense (1986). Para entonces, su obra era tan popular e influyente que, en el momento de su muerte (1994), era uno de los autores estadounidenses más conocidos y una parte establecida del canon literario del siglo XX. Bukowski fue un escritor tan prolífico que su producción superó a su vida propia; numerosas colecciones de su poesía inédita aparecieron póstumamente.

Los problemas personales de Bukowski —las palizas que le daba su padre, por ejemplo— fueron retratados con extrema fuerza y solidez en cuentos como “Son of Satan”. En una entrevista para una revista norteamericana, Bukowski comentó que había comenzado a beber a los 13 años para calmar el dolor por los continuos golpes que le daba su padre. Pese a lo autorreferencial en su ficción, y pese a que se trata de un autor más conocido por sus novelas y cuentos, dedicó gran parte de su vida a la poesía, escribiendo y publicando más de veinte libros en el género desde 1959 hasta el día de su muerte. A diferencia de la atmósfera que prevalecía aún como corolario de la influencia de la Nueva Crítica, y la convergencia posterior de la Escuela de Nueva York (John Ashbery y Frank O’Hara, entre otros), es decir, de una poesía llena de giros, revisión y trabajo; Bukowski planteaba que los poemas “tenían que salir de la misma forma que sale un vómito a la mañana luego de una borrachera”. Enfermo de leucemia, ya hospitalizado, escribió poemas como “like a dolphin” que aquí presentamos. Esperó a la muerte con la misma tranquilidad con la que siempre esperaba otra cerveza.

