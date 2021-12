Cuáles son los libros más caros del mercado

Abebooks es un sitio web en el que libreros y coleccionistas de todo el mundo ofrecen materiales que hoy compiten en valor con obras pictóricas y los recientes NFT, derivados de la tecnología en criptomonedas. Este año ofertaron desde una carta del escritor alemán E.T.A. Hoffmann (1776-1822) a su editor hasta una edición de dibujos sobre el Oeste norteamericano. Para explorar estos objetos analógicos hemos seleccionado cuatro libros y un manuscrito que suman en total 827.629 euros (U$S 936.255,88).

# 363.174,86 euros. La riqueza de las naciones (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations), de Adam Smith, primera edición a cargo de W. Strahan y T. Cadell, Londres, 1776. Según Butler (The Condensed Wealth of Nations, 2011) es la primera expresión de la teoría del libre comercio. En ella Smith describió el concepto de producto bruto interno como la medida de la riqueza nacional; identificó las enormes ganancias de productividad que generó la especialización; donde reconoce que ambas partes se beneficiaban del comercio, no solo el vendedor; también expresa que el mercado es un mecanismo automático que asigna recursos con gran eficiencia. Este ejemplar perteneció a Charles W. Vane, tercer marqués de Londonderry (1778-1854), oficial del ejército, diplomático (ex libris). Smith nació en 1723, en el pequeño puerto escocés de Kirkcaldy, Edimburgo. Su padre era recaudador de aduanas, trabajo que encarnaba la filosofía mercantilista a la que se enfrentó.

# 258.762,09 euros. Elementos de Euclides. [Traducido del árabe por Adelardo de Bath (1080-1152). Editado por Giovanni Campano da Novara (1220-96)]. Primera edición de Erhard Ratdolt, Venecia, 1482. Recopilación del conocimiento matemático griego temprano, sintetizado y presentado por Euclides en 300 a.C. circa. El texto de Campano es una reelaboración libre de traducciones latinas anteriores, principalmente la segunda versión de Adelardo, con pruebas adicionales que lo convierten en “el Euclides árabe-latino más adecuado”. Contiene suposiciones no probadas o postulados (hoy axiomas) como: “una línea es una longitud sin ancho”, cuya influencia puede encontrarse en la filosofía de Kant o en los textos de Franz Kafka. El libro II plantea los principios geométricos de la sección que durante el Renacimiento tanto artistas como arquitectos convertirían en “la sección áurea”. El ex libris indica que se compró en Tregaski’s el 6 de julio de 1898, seis meses después de la muerte de Lewis Carroll. Lleva escrito a lápiz en la hoja delantera: “Este libro perteneció al reverendo C.L. Dodgson (Lewis Carroll) quien, además de Alicia en el país de las maravillas, etc., escribió Euclides y sus rivales modernos, Londres, 1879, en el que sin duda se refiere a él”.

# 81.714,34 euros. El halcón maltés, de Dashiell Hammett. Publicado por Alfred A. Knopf, Nueva York, 1930. Primera edición, tapa dura con sobrecubierta original impresa en colores vibrantes, sin rasgaduras. Las páginas están limpias, sin escritura y marcas, ni ex libris. Contiene una carta mecanografiada y firmada por Dashiell Hammett donde dedica el libro.

# 45.396,86 euros. Drácula, de Bram Stoker. Primera edición de Editorial Constable, Londres, 1897. Tapa dura. Estado: muy bueno. Primera edición e impresión sin el anuncio de la obra anterior de Stoker, The Shoulder of Shasta, en la última hoja. Desgastado en las esquinas y puntas, con bisagras interiores reforzadas, pequeña marca de bolígrafo en la página 54. El oferente destaca que la primera impresión tiene la última hoja en blanco en una perorata no exenta de humor que culmina: “Los compradores inteligentes deben examinar esta sección con el mismo cuidado que ejercen los puercoespines cuando se aparean”.

# 43.580,98 euros. Security Analysis, de Benjamin Graham y David L. Dodd. Editorial Whittlesey House/McGraw Hill, Nueva York, 1934. Primera edición, tapa dura, autografiada. Considerada como la Biblia de los inversores, se consulta hoy con tanta frecuencia como cuando apareció por primera vez. Este libro fue escrito poco después de la desastrosa caída de la Bolsa de Valores de 1929, y aún mantiene el mismo atractivo por el pensamiento disciplinado que aplica para las inversiones.

# 35 mil euros. Moisés y el monoteísmo. Manuscrito firmado y fechado el “Domingo 10 de marzo de 1971 en Nueva York”. Veinte páginas de papel blanco en un

cuaderno (209 x 130 mm), escrito por Salvador Dalí en mayúsculas con pluma y tinta negra. Se trata del prólogo a la edición ilustrada por él de la obra homónima de Sigmund Freud (1974), donde cuenta de traumas que lo llevaron a la religión. La ortografía fonética del francés contiene erratas.