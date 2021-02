En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido de este domingo 21 de febrero es Definición Hermética | Parte Uno. Rosa roja y un mendigo, de H.D.

(14)

Así mi Rosas Rojas para el Bronce (1930)

me trae hoy una profecía,

versos que solo te avergonzarían,

quizá puedan llegar más lejos en el futuro;

si le tomó 30 años a mi Rosas Rojas para el Bronce

encontrar la imagen exacta,

quizá en 30 años,

toda la complejidad de la vida sea anulada,

cuando esta rosa más roja se deshoje;

no estaré aquí,

y probablemente tú tampoco;

mientras tanto, hay belleza y valor

en estas contiendas y apasionadas emociones,

¿quién era yo para ser indiferente y pasarlas por alto?

tal vez fue mi "preciosismo",

como lo llamaste,

pero eso fue hace mucho tiempo,

el último Abril,

y el último Mayo

cuando llegaste tarde, en un lugar extraño,

con otros allí.

(Traducción: Juan Arabia)

Hilda Doolittle nació en Bethlehem, Pennsylvania, en 1886. Asistió a Bryn Mawr, donde fue compañera de clase de Marianne Moore, y más tarde a la Universidad de Pensilvania, donde se hizo amiga de Ezra Pound y William Carlos Williams.

Viajó a Europa en 1911, con la intención de pasar solo un verano, pero permaneció en el extranjero por el resto de su vida. A través de Pound, H.D. se convirtió en líder del movimiento Imagista, junto con T.E. Hulme, F.S. Flint, Richard Aldington y otros. Algunos de sus primeros poemas ganaron reconocimiento cuando fueron publicados por Harriet Monroe en Poetry (Chicago) en 1913.

En 1913 H.D. se casó con Aldington, y en 1915 tuvieron una hija que murió al nacer. Poco después, Aldington se unió al ejército británico y se marchó para servir en la Primera Guerra Mundial. H.D. asumió su papel como editora asistente en The Egoist, y en 1916 publicó Sea Garden, su primera colección de poesía. Su hermano murió en acción en 1918, y ese mismo año, H.D. comenzó una relación con Annie Winifred Ellerman, una novelista que escribió bajo el nombre de Bryher; las dos vivieron juntos durante casi cuarenta años.

H.D. publicó numerosos libros de poesía, entre ellos Flowering of the Rod (Oxford University Press, 1946), Red Roses From Bronze (Random House, 1932), Collected Poems of HD (Boni y Liveright, 1925), Hymen (H. Holt and Company, 1921), entre muchos otros.

Su trabajo se caracteriza por la intensa fuerza de sus imágenes (deep images), la economía del lenguaje y el uso de la mitología clásica.

En su último poema, Hermetic Definition, escrito entre mediados de 1960 y principios de 1961 y publicado póstumamente, H.D. repite dos versos significativos que aluden a la rosa, el símbolo poético de la feminidad y del amor romántico. El primero, "un poeta escribió / es tan lenta la rosa en abrir", es del canto 106 de Ezra Pound, publicado en 1959; el segundo es el título de su poemario “Rosas Rojas para el Bronce", en el que la oradora de H.D. se ve a sí misma esculpiendo la cabeza de su amante masculino en bronce y colocándola en un lugar "ardiente" donde, predice, "mis rosas resistirán".

Murió en Zúrich, Suiza, el 27 de septiembre de 1961.