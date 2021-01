Elogio de los alucinógenos, de Raúl Gómez Jattin

Juan Arabia*

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido de este domingo 31 de enero es Raúl Gomez Jattin con Elogio de los alucinógenos. Nacido en Cartagena de Indias, Colombia, en 1945, Gómez Jattin falleció en la misma ciudad en 1997 y escribió:

Del hongo stropharia y su herida mortal

derivó mi alma una locura alucinada

de entregarle a mis palabras de siempre

todo el sentido decisivo de la plena vida

Decir mi soledad y sus motivos sin amargura

Acercarme a esa mula vieja de mi angustia

y sacarle de la boca todo el fervor posible

toda su babaza y estrangularla lenta

con poemas anudados por la desolación

De la interminable edad adolescente

otorgada por la cannabis sativa diré

un elogio diferente Su mal es menos bello

Pero hay imágenes en mi escritura

que volvieron gracias a su embrujo enfermizo

Ciertos amores regresaron investidos de fulgor

eterno Algunos pasajes de mi niñez volcaron

su intacta lumbre en el papel Desengaños

de siempre me mostraron sus vísceras

Hay quien confía para la vida en el arte

en la frialdad inteligente de sus razonamientos

Yo voy de lágrima en lágrima prosternado

Acumulando sílabas dolorosas que no nieguen

la risa Que la reafirmen en su cierta posibilidad

de descanso del alma No de su letargo

Voy de hospital en cárcel en conocidos inhóspitos

como ellos Almas con cara de hipodérmica

y lecho de caridad Entregándole mi compañía

a cambio de un hueso infame de alimento

Toda esa gran vida a los alucinógenos debo

La delicadeza de un alma no está casi

en los que se apropia Sino en el desprecio de ese estorbo

sangriento cual banquete de Tiestes

que la opulencia inconsciente ofrece vana y fútil

Raúl Gómez Jattin (Cartagena de Indias, 1945-1997), fue un poeta colombiano. Pasó su infancia en Cereté, pequeño poblado del Caribe colombiano, para luego realizar estudios de Derecho en la Universidad Externado de Colombia, Bogotá.

Reconocido internacionalmente por su poesía descarnada y realista, el poeta Gómez Jattin había empezado a deteriorarse física y psicológicamente debido a su entrega a la bohemia y al consumo indiscriminado de droga.

La obra poética de Gómez Jattin comprende: Poemas (1980), Tríptico cereteano: Retratos, Amanecer en el valle del Sinú y Del amor (1988), Hijos del tiempo (1992) y Esplendor de la mariposa (1993). Además, hay tres retrospectivas: Antología poética (1991), Poesía: 1980-1989 (1995), y Amanecer en el Valle del Sinú (2004). Este último volumen incluye los poemas que escribió en los últimos momentos de su vida, bajo el título El libro de la locura.

Cuenta Vladimir Marinovich –autor de Los últimos pasos del poeta Raúl Gómez Jattin– que meses antes de la muerte del poeta, los vecinos de Cartagena de Indias lo veían “sentado en las bancas del parque o acostado en el piso pelado del pórtico de la escuela, vestido de camisas y pantalones de colores chillones, siempre sin zapatos”. Día y noche bailaba, cantaba, ponía apodos, gritaba obscenidades y se burlaba de todos, “para luego pasar a la agresividad” y “arrebatar lo que uno estuviera comiendo, bebiendo o fumando”.

La víspera de su muerte, Gómez Jattin fue llevado a la cárcel por unas horas donde armó una pelea con los tanques de basura, y bebió toda la noche. A las 7:40 de la mañana fue atropellado por un autobús, sin que se supiera si se trataba de un suicidio, un asesinato o un accidente.

* https://juanarabia.com/