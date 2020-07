El año que Evita luchó contra la expropiación

Raúl H. Alvarez

El proyecto del actual gobierno de estatizar Vicentin ha traído una nueva grieta: algunos advierten que se trata de una maniobra ilegítima y anticonstitucional, y otros, sin tener en cuenta la legalidad y el costo que representaría para los contribuyentes, lo ven como una posible salvación de la compañía. En ese contexto, es interesante recordar una situación similar que se daba en La Pródiga, la única película que protagonizó Eva Duarte poco antes de casarse con Juan Domingo Perón. El personaje de Eva era el de una viuda que había heredado una fortuna que abarcaba una mansión y el fértil valle que la rodeaba y que volvía a instalarse allí luego de haber despilfarrado su dinero en Europa. De improviso aparece en su vida un ingeniero que proyecta construir un embalse en sus tierras, para lo cual el gobierno pretende expropiarlas, quitándole así compulsivamente y de un día para otro una propiedad que era el resultado del trabajo y el sacrificio de sus abuelos. El gobierno ofrece pagarle el doble de lo que vale la finca pero Eva se niega rotundamente a aceptar ese avasallamiento, aún cuando su propiedad está hipotecada.

Es notable como alguna de estas frases que dicen distintos personajes en aquella película parecen acomodarse al caso Vicentín: "¿Cómo ha podido improvisar todo esto en un momento? Me miraba con una mezcla de lástima y deseo: como se miran en un remate las cosas que un día fueron caras. ¿Ve que no podemos entendernos? Los dos tenemos un deber que cumplir: usted destruir y yo defenderlo. Veremos quién es más fuerte. No habrá fuerza capaz de arrancarme de aquí. Hasta hoy, este valle ha sido un paraíso: mañana, gracias a usted será un pantano de aguas sucias. Es inútil que usted trate de echar agua al fuego: es ya más grande de lo que usted imagina."

Perón en aquel año hizo secuestrar y quemar las copias de esa película. Tal vez fue porque en dos escenas Eva, su futura esposa, lo besaba a Juan José Míguez en la boca, o por el planteo del film en cuanto a la estatización, contrario a su postura, o acaso por ambos motivos. Felizmente se conservó una copia de la película en Uruguay y los argentinos pudimos verla veintinueve años después en el cine Plaza.

Otras frases de La Pródiga premonitorias del caso Vicentín son: "Se adivina en todo una mano de mujer" y la que expresa un cura en el púlpito durante una misa: "Escrito está que de todos los pecados, el que más ofende a Dios es el escándalo".