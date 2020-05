El arte de volver a ser lo que se era

El día después de mañana no es simplemente pasado mañana en todos los casos. Es una perspectiva de futuro que, en alguna de sus variantes, tiene algo de calamidad y desolación. Al menos, es lo que el cine en su versión de género de catástrofe ha prefigurado en nuestro imaginario. La natural y ecológica, la guerra, la pandemia son el muestrario de la debacle del mundo que hemos visto en las pantallas.

Frente a esta posibilidad ficcional podemos contraponer, aun en tiempos de peste, alternativas reales y que pueden (deben) tomar forma para que la vida continúe. Para que la vida, que no es solo la biológica y la mera existencia sino la vida que merece ser vivida, vuelva a ejercer su potencia y soberanía.

Entonces, la indagación irá por el arte, las artes visuales específicamente, ya que su modalidad de pensamiento no lineal, diferente a otras áreas del conocimiento más “pragmáticas”, tiene una capacidad de ajustarse a los cambios de paradigma o, incluso, ir a la vanguardia (siempre incomprendida) de los tiempos. En ese desfasaje temporal, también está la manera en que se resignifican las obras de arte en los diferentes presentes a los que van arribando. Hay un ejemplo de John Berger para ilustrarlo que puede servir como motivo: François Villon escribía para presentarse tal como era ante Dios y hoy lo leemos como el primer poeta “libre” de la Europa cristiana. Por eso, las obras de arte “hablarán” de esta época, del encierro, del virus, los contagios, los desencuentros, el recuento de vivos y de muertos, en sus lenguajes y a su modo.

En este sentido, Florencia Battiti, curadora en jefe de Parque de la Memoria, concuerda con que “el arte contemporáneo refiere todo el tiempo a cuestiones y dimensiones extraartísticas y se alimenta de todo lo que está fuera de él sin que eso sea su finalidad, claro. El arte dice y contradice el mundo; si se está atravesando una pandemia, el arte operará en consecuencia y en consonancia. Es cierto que el tiempo les imprime nuevos sentidos a las obras, por ejemplo Foreigners (2018), de Claudia Fontes, en este contexto me hizo pensar en la noción de “extranjería” desde este presente viral (somos “extranjeros” del medio ambiente) y en lo expuestos que estamos, y ese no es el sentido que tuvo esa obra en su momento”.

Después del cierre total, si seguimos en clave cinematográfica, fue un largo Día de la marmota. La película bastante citada, protagonizada por Bill Murray, proponía un futuro detenido y un presente continuo. Incesante despertar en la misma cama, a la misma hora, con el mismo programa para asistir a una festividad que, por suerte o desgracia, ocurría solo una vez al año.

Pero antes de ese día D hubo una vida y los museos y galerías estaban abiertos y las inauguraciones ocurrieron y las personas fueron y visitaron, hablaron y se besaron, bebieron y se abrazaron. Muchos dimos clases, charlas, visitas guiadas a mucha gente amontonada que se ponía muy cerquita una de la otra para escuchar y ver las obras.

La hipótesis de futuro quizá ya llegó. En su versión de la nueva normalidad, –¡cuánto se lamenta y dice más de nuestro devenir que sus iniciales sean NN!–, barbijo mediante, la distancia social quizá se imponga como una liturgia laica para que los cuerpos no entren en contacto.

Con las noticias de algunos museos abiertos con protocolos severos de cantidad de público, higiene y limpieza, como es el caso del Museo de Bellas Artes de Houston y otros de Italia y en Berlín, se puede empezar a hablar de ese día después. Gabriela Rangel, directora artística del Malba, lo postula como un interrogante: “Me pregunto si habrá un después cuyo fin pueda delinearse o si gradualmente iremos adaptándonos a vivir dentro de ambientes plagados de adversidades biológicas y otras plagas”. Por su parte, piensa que el museo que dirige es “un referente, un lugar de peregrinación de esa religión secular que es el arte, y estoy segura de que seguirá marcando una ruta de visitas, con nuevos protocolos de circulación e interacción por sus espacios que se naturalizarán como las técnicas de reconocimiento satelital al cuerpo y los escaneos de rutina en los aeropuertos. Habrá alguna resistencia, no lo niego, pero no creo que decrezca el interés del público. Me parece que solo los museos con este grado de singularidad librarán bien la nueva batalla”.

Andrés Duprat y Mariana Marchesi, directores ejecutivo y artística respectivamente del Museo de Bellas Artes, están atentos a los movimientos de los museos europeos como marco de referencia, al tiempo que confían en que “gradualmente se irá normalizando la situación y los museos retomarán su actividad y su rol en la sociedad. Por supuesto que seguramente existirán nuevos modos y protocolos a la hora de visitar los museos, que tengan en cuenta el cuidado de los visitantes y del personal”.

Victoria Noorthoorn, directora del Mamba, confía en un regreso fortalecido del museo, con nuevas modalidades y con una creencia vigorosa en el poder del arte: “Tendrá un poder de transformación, de sanación, podrá darnos fuerza para abordar lo que viene. En este nuevo momento, el rol de los artistas será fundamental: incorporar la mayor cantidad de artistas argentinos a la programación del Museo se ha tornado más importante que nunca. Volveremos a abrir puertas con una web fortalecida y un nuevo dinamismo en redes y plataformas digitales que querremos mantener para seguir cerca de nuestros públicos que aún permanezcan en casa o que se encuentran más lejos, en todo el país”.

Las perspectivas de cuándo y cómo las resume la galerista Nora Fisch con un optimismo que entusiasma: “Vamos a salir de esto tal vez en dos años y la gente va a estar desesperada y deseosa de volver a experimentar el arte de manera personal y presencial, volver a inauguraciones, conversaciones, fiestas, bienales, con más ahínco, porque el deseo de la experiencia sensorial, intelectual y social que implica involucrarse con el arte ahora está siendo reprimido. Cuando se libere, será una fiesta”. Mientras tanto, parece que el mercado no desapareció, y Fisch tiene algunas pruebas: “Me baso en los resultados de este ArteBA virtual y posiblemente sea más pasivo durante un tiempo, y galerías y artistas la pasemos un poco mal, pero va a seguir. Esta crisis está trayendo oportunidades de compra y de entrar al coleccionismo o expandirlo. Como te decía antes, tendremos que ejercitar algunas nuevas modalidades para concretar ventas, y seguramente en términos más globales esta crisis va a actuar como un filtro”.

También es un momento de compás de espera, de puertas adentro, de revisión y organización. Al menos así lo piensan desde la Fundación Federico J. Klemm, y Cintia Mezza pasa lista a todas las tareas que están realizando: “Labores de conservación, puesta a punto de la base de datos de la colección, reorganización de calendario, relanzamiento de convocatoria para el premio Klemm, entre otras”. Mientras se aguarda a que llegue el día de poder ver Lugar fósil, el video ganador del Premio Trabucco Otros Soportes 2019-2020, de Florencia Levy. Como una profecía, el título de esta obra puede ser extendido a todo lo que quedó en la encerrona y que, plumereada y barrida previa, estarán a punto y volveremos a ver.

Las muestras de Max Gómez Canle (Ruth Benzacar), Amadeo Azar (Nora Fisch), Cynthia Cohen y Ana Clara Soler (Marco. La Boca), Dani Umpi (El Gran Vidrio), Gabriel Baggio (Hache), Daniel Ontiveros (Fundación Osde), Un párpado pleno de savia. Martha Zuik. Dibujos 1954-1979 (Museo Sívori) están ansiosas por reinaugurar, un verbo que se volvió viral, cuando se tuvo que cerrar por fuerza mayor.

De a poca gente, con barbijos, distancia de dos metros, implementación de plataformas virtuales, ventas online, entrega de obras a domicilio son los paliativos para una experiencia que, como manifiesta Gabriela Incola, de Ruth Benzacar, la entiende como otra cosa: “Es lo que sucede en ese encuentro entre la obra del artista y el público en nuestros espacios, es recibir y que pase algo en ese encuentro. Creemos en eso. Seguramente, de a poco y con nuevas dinámicas, se va a ir retomando”.

Además es momento para repensar, mucho “re” para recargar, tal como indican Silvina Pirraglia y Mindy Lahitte, de Hache: “¡Cuánto extrañamos algunos hábitos y costumbres! Pero también es un momento muy único para pensar en aquellas cosas que tal vez no funcionaban tanto y seguíamos sosteniendo. ¿El ritmo frenético al que nos sometíamos es el que queremos recuperar o eran formas solapadas de autoexplotación? Confiamos en la inteligencia colectiva para poder pensar un sistema un poco más justo, con mejores condiciones materiales y más dignas, para artistas, galeristas y participantes del sistema del arte”. Catalina Urtubey, de El Gran Vidrio, apunta a un tema que quedó evidenciado con la pandemia: la importancia del entretenimiento y de las diferentes expresiones culturales para poder acompañar las rutinas de las personas haciéndolas más amenas y felices. Esto nos obliga a pensar qué herramientas legales y burocráticas necesitaremos explorar para que estos contenidos sean remunerados”. Lo que en otras palabras, las mías, se puede decir: ¡nunca trabajé tanto y tan gratis!

Ya sabemos que lo venidero promisorio lo será a fuerza de trabajo. Por eso, están en preparación Recurrencias, una antología de León Ferrari en el centenario de su nacimiento (curadores: Cecilia Rabossi y Andrés Duprat), otra de Augusto Ferrari, padre de León, arquitecto y pintor, y El canon accidental. Mujeres artistas en Argentina (1890-1950) (curadora: Georgina Gluzman), todas en el MNBA. Crear mundos, en Fundación Proa y Proa 21, un recorrido por la obra de más de sesenta artistas, de diversas generaciones y prácticas artísticas con videos, fotografías, instalaciones, objetos desde Margarita Paksa, Delia Cancela, Louise Bourgeois y Jenny Holzer, entre otras.

Si bien quisimos que el porvenir fuera una alternativa de pensamiento, un concepto o una hipótesis, no hay que olvidar que puede serlo a secas: como lo que vendrá. Un horizonte cercano y un panorama. Ahora sí será mañana o pasado mañana, o dentro de unas semanas, cuando veremos, veremos y algún día saldremos…