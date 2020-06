José Pablo Feinmann: "Están buscando muertos"

Gonzalo Santos

En los últimos meses hemos leído innumerables notas donde la mayor parte de los escritores afirma que le cuesta escribir durante la cuarentena. Que están más improductivos que nunca, dicen. Pero no es el caso de José Pablo Feinmann, a quien acabo de interrumpir de la escritura de un libro de memorias sobre el que viene trabajando desde hace un tiempo. También tiene por ahí, me dice, dos novelas de las que desistió, entre otras cosas porque no lo conforma el estilo en el que están escritas. Quizás más adelante las retome, me dirá más tarde. Antes, hablamos del tema que se impone: la pandemia, y en este caso las posturas filosóficas que comenzaron a aventurar algunos filósofos. Feinmann se burla entonces del optimismo de Žižek. Dice que se apresuró mucho y no cree que la pandemia venga para hacer el bien, como sugiere el filósofo esloveno. “Yo no creo que el coronavirus termine por hacer mejores a las personas ni mejor a la sociedad. Creo que sí va a haber un fortalecimiento del Estado por sobre el Mercado”, dice.

—¿Y no ves un riesgo de que se instalen aún más ciertas prácticas biopolíticas?

—Yo creo que la idea de biopoder ya está gastada: se ha insistido mucho con eso. Pero es evidente que estamos en sociedades controladas ya, no es necesario que venga una pandemia para pasar a estar controlados: ya estamos controlados. Y esto lo reveló muy bien Wikileaks. En New York, en cualquier lugar donde uno entra hay dos o tres cámaras filmando.

—Pero, ¿no se está exacerbando ahora?

—No creo. Sería deseable que no. Pero tenemos que estar atentos respecto a eso. La policía está en la calle y en algunos lados también hay una parte del ejército en la calle. Bueno, eso nos tiene que llamar la atención y llamar a nuestra reflexión, en el sentido de decir: “Guarda, están en la calle por una situación excepcional, no para quedarse...”.

—De todas maneras, supongo que no considerás que la democracia esté en riesgo, como dijo ese grupo de intelectuales que hace unos días firmaron la carta.

—No, no veo para nada eso. Lo que sí veo es que esa gente, y mucha otra gente, está tratando de usar la pandemia para erosionar a este gobierno. Creen que si sale la gente a la calle va a haber cerca de cien mil muertos y con eso caería el gobierno de Alberto al que tanto odian, sobre todo porque está Cristina.

—¿Te parece que están buscando muertos?

—Sí, e incluso “producir el muerto”. Porque ellos saben muy bien que si se levanta la cuarentena ya y la gente sale ya a la calle, masivamente, va a ser un desastre: va a haber una gran mortandad, y ellos están esperando esa mortandad, primero por malthusianistas, por puro malthusianismo. Como dijo Christine Lagarde, en el mundo hay demasiadas personas: lo dijo el año pasado, y creo que esto es lo que opinan los poderosos y los grupos de poder. Sería una limpieza étnica y social. Hay presidentes que en ese sentido son dictadores, como Trump o Bolsonaro.

—Y sobre las palabras de Sebreli, que habló de una “desobediencia civil”, ¿qué opinás?

—Esa es una teoría del siglo XIX, de Thoreau. Sebreli viene a desempolvarla como se desempolvó él mismo, porque hacía rato que no se lo veía por ningún lado. En estos momentos, llamar a la desobediencia civil es llamar a una manifestación masiva contra el gobierno y sus medidas. Es una petición que, si bien es democrática, se aplica a las dictaduras, y si esto fuera una dictadura Sebreli no podría decir en un canal de La Nación lo que dijo. Pero sí puede decirlo porque hay libertad.