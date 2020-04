Pánico y locura

Omar Genovese

En un tono de amargo escepticismo, el filósofo esloveno Slavoj Žižek acaba de lanzar en inglés un libro titulado Pandemic!, juego de palabras entre pandemia y pánico. De esta manera pega un salto por encima del debate en medios impresos y digitales, instala su visión sobre la circunstancia mundial en el formato ensayo, que hace al prestigio y la lectura analítica. Algo llamativo en una instancia donde la circulación de libros está afectada por la parálisis económica ya globalizada.

Žižek comienza con la referencia filosófica sobre Hegel según la cual lo único que podemos aprender de la historia es que no aprendemos nada de ella, el idealismo, así, es una vuelta de tuerca sobre las paradojas del materialismo histórico, inmanentes bajo el espectro de la repetición, como farsa. Porque a esto sigue un análisis del estado de la política del Partido Comunista en China, las desapariciones de estudiantes marxistas, y sugiere una faz tenebrosa del imperio económico transglobal, hoy pendiente de su brillo ejemplar como forma organizada de un Estado. También trata de desvergonzado a Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano de moda, por citar como propio un texto de Wikipedia sobre el cansancio.

Preocupado por el destino de Europa, acusa de oportunismo militar y geopolítico por el uso de los refugiados, al monstruo bicéfalo, malvado, que conforman Erdogan y Putin bajo la forma de Putogan, un ente digno de ser juzgado en La Haya. Luego retoma la vara contra las fake news, las teorías conspirativas y el racismo, como si todo eso fuera una novedad horrorosa acrecentada por la pandemia. Su discurso, aquí, es más filoso, al punto que se puede percibir que el filósofo está en una etapa de agresividad, de hecho, ve algún lado beneficioso por el efecto del virus.

El lector no es ajeno a que mientras lee Pandemic!, miles de personas mueren por el COVID-19, y no es por pánico. Por eso el tono provocador al vincular las cinco etapas de las pandemias en ámbitos de conducta social generalizada. Lo que deriva en el estado viral de la ideología: a partir de películas apocalípticas (en capítulo anterior refirió obligado a H.G. Welles), duda sobre límites entre información e intencionalidad. Cierra la obra con capítulos sobre la entrada en pánico; vigilar y castigar (oh, Foucault pero por Agamben); la barbarie como rostro y humano; para finalizar con esa misma barbarie como antítesis del comunismo. El colofón reproduce e interpreta cartas de amigos: Gabriel Tupinamba, psicoanalista lacaniano del Brasil, y Andreas Rosenfelder, periodista alemán de Die Welt.

Este libro pone todas las cartas sobre la mesa, las que Žižek dice disponer, como un plato listo para los comensales ávidos de interpretación urgente. Que suba el telón de la lectura entonces y a disfrutar de algún debate a su alrededor, que ya será satélite de alguna otra verdad porque la dinámica pandémica no se detiene, el tiempo humano es todo suyo.