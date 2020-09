Imágenes de la pandemia

Omar Genovese

La Fundación Bunge y Born dio a conocer los ganadores del concurso de fotografía y video “Imágenes en tiempos de pandemia”, para jóvenes artistas. Los autores premiados tienen entre 21 y 35 años, y son de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Santa Fe y San Luis. Además de los tres ganadores y las cuatro menciones de honor para cada categoría, el jurado distinguió a tres fotografías con menciones simbólicas. En total, se presentaron más de 600 trabajos, de las 24 jurisdicciones del país. El objetivo del concurso fue visibilizar, desde una mirada artística, la vertiginosa transformación en los hábitos a partir del encierro, y apoyar al sector cultural de todo el país en el contexto de la pandemia. El concurso dispuso de un total de 2 millones de pesos, con premios de $200.000, $150.000 y $100.000 para cada categoría. Además, incluyó cuatro menciones de honor de $50.000 tanto en foto como en video, y un programa de cuatro clases de mentoría que darán profesionales especializados.

Premios en categoría Fotografía. El primer puesto fue para Solange Avena, de 31 años, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con la obra Sin pan y con trabajo no pago. En tanto el segundo lugar fue para Kevin Vainer, de 27 años (CABA), con Transformare, y el tercero, para Leonardo Moro, de 30 años, de Cerro del Oro, provincia de San Luis, con Familia de Escalada. Las menciones comprendieron los trabajos de: Rodrigo Caballero, de 22 años (CABA), Pandemia en barrios vulnerables; Emanuel Fernández, 35 años (CABA) Sin título; Francis Farrell, 35 años (CABA), con El día más largo y Tamara Grinberg, de 32 años (Partido de General San Martín, Buenos Aires), con la obra Acompañar-nos. Además, las menciones simbólicas fueron para: Julieta Tarraubella, de 29 años (CABA), por La ocupación de mi cielo; Pablo Rádice, de 34 años, (CABA), por Totem #1 y Ailen Vieytes De Simone, de 25 años (CABA), por la obra 16.47. El jurado de la categoría Fotografía lo conformaron Juan Travnik, Florencia Battitti y Gabriel Valansi.

FOTOS | Postales de la infancia en cuarentena

Resulta notable la fotografía ganadora del primer premio. Sin pan y con trabajo no pago, de Solange Avena, es un claro homenaje al cuadro Sin pan y sin trabajo de Ernesto de la Cárcova, 1894, en exhibición silente en el Museo Nacional de Bellas Artes. La impronta social se encuentra vigente, pero con los sujetos de la acción desplazados por la historia y la realidad: no es el obrero sino el niño que observa por la ventana, tal vez a la espera del padre, o inquieto con el puño cerrado por esa pandemia que acecha. La madre ya no es la obrera con bebé en brazos, sino la mujer cansada por el trabajo silente que no tiene retribución. En su regazo el gato, símbolo del amor íntimo de un hogar suspendido por el uso de las máscaras. ¿Qué ocultan esos rostros? ¿Tristeza, impotencia? El celular en la mesa mira al techo y nada refleja, dos guantes de goma indican la tarea pendiente, o la que se realizó con resignación. Además, esos barbijos en la convivencia también contienen la palabra, la imposibilidad de diálogo…

Premios en la Categoría Video. El primer puesto es para Agustín Telo, de 33 años, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con Hábitos de lo imprevisto. El segundo lugar tiene como ganador a Imanol Sánchez, de 26 años, de Santa Fe, con El Aula. Y el tercer premio es para Jimena Markowicz, de 26 años, de CABA, con Poema visual cuarentena. En tanto, las menciones son para: Ramiro Arraga, de 31 años (CABA), con Masa madre cuarentena; Nahuel Vogel, de 21 años, junto a Camila Flores Catino (La Plata, Buenos Aires), por la obra Barranco; Darío Exequiel Ambrocio, de 23 años, (ciudad de Mendoza) con La distancia que me separa de mi sombra, y Fernando Rodríguez, de 25 años, (CABA), por DASEIN/Estar ahí. El jurado en esta categoría estuvo compuesto por Jorge La Ferla, Silvia Rivas y Andrés Denegri.

El video Hábitos de lo imprevisto de Agustín Telo, que obtuvo el primer premio, es una pequeña obra de homenaje al montaje cinematográfico sobre cámara fija, con música de piano sobre un fondo de sonido ambiente que imita al grano pastel de una fotografía instantánea tipo Polaroid, de ahí que todo el video posea un marco blanco. Vale decir, un encuadre de otro encuadre, intimidad de la intimidad, pero cuadrado, como pequeña ventana. Y ahí reside el juego de ese tiempo que no es robado sino que transcurre como una fracción irrepetible, documento sin teatralidad, en busca de combatir el tedio del encierro. Pero lo más interesante es que la cámara estructura una escenografía de arquitectura mayor, de la que no tenemos más que vistas parciales, desde la perspectiva forzada por la pesadilla geométrica en los grabados y dibujos de M.C. Escher, entre otros: Escalera arriba y escalera abajo, Relatividad y Cycle. Hacia el final, el único elemento que atraviesa las imágenes es el viento, para llevarse la peste, para traer noticias de otro mundo, para instalar un futuro incierto, con el pase mágico de un niño como héroe silente.