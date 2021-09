"INFANT", de Patricio Ferrari

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y en esta ocasión el texto elegido es "INFANT", del argentino Patricio Ferrari:

En el principio no era el verbo

alguna vez, solo cuerpo

todo en temblor

Latín para INFANT:

IN – no, opuesto a

FANS – hablante

INFANT, uno vacuo de lenguaje

desde los genomas a través de los fonemas

la voz silueta de madre, su resonancia ventral

infunde fluyentes ritmos primarios



intraducible también, de porte

lejano y joven ella transmuta

el vacío

nascent tongue, nace la lengua

Patricio Ferrari (Merlo, Buenos Aires, 1975) poeta, editor, traductor y crítico literario. De ascendencia italiana (Piamonte/Calabria), a los dieciséis años deja el barro natal. Trueca el Argentino de Merlo por Strath Haven High School ––entonces campeón del estado de Pennsylvania. El fútbol le proporciona una beca universitaria. Lo conjuga con Emerson, Thoreau y Whitman. Comienza a escribir poesía en inglés. Tras varias temporadas una lesión de meniscos interrumpe sus aspiraciones de mediocampista. Opta por una doble licenciatura en filosofía y francés, gozando de un año como becario en el Collège International de Cannes. De retorno a los Estados Unidos. termina su licenciatura y se muda al sur (Athens, Georgia) donde se gana la vida con sus artesanías al mismo tiempo que prepara un viaje a la India con un tándem semanal de español-hindi.

A comienzos del 2001 parte hacia Nueva Delhi. Propósito: oír a los sadhus y continuar el aprendizaje del hindi. En Allahabad, durante la Maha Kumbh Mela, es una de las millones de almas a realizar abluciones en el Ganges. Viaja extensivamente. Vive con familias hindúes y musulmanas. En Islas Andaman, entre selva y hamaca, pigmeos y mar, desconoce que las lluvias presagian su próximo horizonte. El hospital más cercano se encuentra en West Bengal, a tres días de barco. Despierta en Calcuta, malaria y dengue en la sangre. Como parte de su recuperación se decide por un Vipassana (voto de silencio, dieta estricta y meditación diaria) en una aldea al pie del Himalaya.

Retorna a occidente, Paris: diploma de Estudios Avanzados en Literatura Comparada en la Université Sorbonne-Nouvelle sobre Fernando Pessoa y Jorge Luis Borges. Recibe una beca europea para hacer un doctorado en la Universidade de Lisboa en torno a la prosodia trilingüe del poeta portugués. Los próximos diez años son una travesía dentro de los manuscritos y de la biblioteca particular de Pessoa. Inéditos, transcripciones, ediciones en lengua original. Una decena de títulos pessonanos: Argumentos para filmes (Ática, 2011), Eu Sou Uma Antologia: 136 autores fictícios (Tinta-da-china, 2013), Poèmes français (Éd. De la Différence, 2014), Teatro estático (Tinta-da-china, 2017). Obtiene un nuevo apoyo europeo para desarrollar un postdoctorado. Sin vacilar regresa al país de su segunda adolescencia. Lleva consigo no sólo poesía inglesa inédita de Pessoa, recogida parcialmente en Inside the Mask: The English Poetry of Fernando Pessoa (Tagus, 2018), sino dos décadas de sus propios manuscritos. Traba amistad con C.D. Wright, Forrest Gander y Cole Swensen. Es admitido en el programa de maestría de Bellas Artes en poesía de Brown University, que concluirá con “Elsehere” (“En otro acá”). El poema aquí presentado (traducido del inglés en colaboración con Juan Arabia) forma parte de “Mutter Buenos Aires”, primer volumen de “Elsehere” –– trilogía multilingüe en curso.

Entre sus ediciones y traducciones más recientes encontramos The Galloping Hour: French Poems de Alejandra Pizarnik (co-traducido con Forrest Gander; New Directions, 2018), The Complete Works of Alberto Caeiro (Pessoa) (co-traducido con Margaret JullCosta; New Directions, 2020). Actualmente se encuentra traduciendo poesía de Frank Stanford y Martin Corless-Smith al español (con Graciela S. Guglielmone), de Antonio Osório al inglés (con Susan M. Brown) y la obra completa de Álvaro de Campos (Pessoa) al inglés (con Margaret Jull Costa). Cuenta con publicaciones en Asymptote, Buenos Aires Poetry, Literary Hub, The Paris Review, The Wire, Words Without Borders, entre otros. Reside en Nueva York y enseña en Rutgers University. Además, se desempeña como Director Gerente del San Patricio Language Institute fundado en el Gran Buenos Aires por su madre en 1971. Habla siete idiomas.