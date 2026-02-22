Este domingo 22 de febrero, el santoral católico celebra la festividad de la Cátedra de San Pedro, una solemnidad que se remonta al siglo IV en Roma. Esta fecha no conmemora a una persona distinta, sino la autoridad espiritual y el magisterio del Apóstol Pedro, a quien Cristo confió las llaves del Reino. Es un día de profunda relevancia teológica que resalta la continuidad de la misión apostólica a través de los sucesores del primer Papa en la Santa Sede.

La Cátedra de San Pedro y el fundamento de la Iglesia Universal

La hagiografía italiana enfatiza que el término "cátedra" se refiere al asiento litúrgico desde donde el obispo preside y enseña. Fuentes en inglés describen que la reliquia física, una silla de madera con incrustaciones de marfil, se conserva protegida por el monumental relicario de bronce diseñado por Bernini en la Basílica de San Pedro. Este símbolo representa la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán contra su Iglesia, garantizando la infalibilidad en cuestiones de doctrina y moral.

Los milagros atribuidos a esta festividad se relacionan con la preservación de la unidad de la fe frente a cismas y herejías a lo largo de los siglos. Los registros históricos destacan cómo la devoción a la Cátedra ha servido para fortalecer la identidad de los cristianos en tiempos de persecución, uniendo a comunidades geográficamente distantes bajo una misma dirección espiritual. La intercesión de San Pedro hoy se invoca para obtener la sabiduría necesaria en el gobierno de las instituciones religiosas y civiles.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La devoción actual se manifiesta en una oración especial por el Sumo Pontífice y por la jerarquía eclesiástica. En la liturgia, este día es una invitación a reflexionar sobre la importancia del diálogo y la comunión entre los fieles. Se considera que la Cátedra no es un símbolo de poder temporal, sino de servicio y caridad, recordando que Pedro fue llamado a "confirmar a sus hermanos" en la fe, un mandato que sigue vigente para cada sucesor en el Vaticano.

La oración dedicada a esta festividad suele pedir a Dios que ninguna perturbación confunda a quienes fueron cimentados sobre la roca de la confesión apostólica. Los devotos rezan para que la Iglesia sea siempre un hogar de acogida y una guía segura en un mundo cambiante. Es común pedir la intercesión del Príncipe de los Apóstoles para superar las divisiones familiares y sociales, buscando que el espíritu de fraternidad que Pedro promovió en las primeras comunidades se replique hoy.

El santoral católico de este 22 de febrero recuerda también a San Maximiano de Rávena y a Santa Margarita de Cortona. Durante esta semana hemos celebrado la mística de San Pedro Damián ayer y nos encaminamos hacia la memoria de San Policarpo de Esmirna mañana, 23 de febrero. El 25 de febrero se recordará a San Cesáreo de Nazianzo y el 27 a San Gabriel de la Dolorosa, conformando una octava de fe que une la tradición antigua con la devoción moderna.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes celebrar esta festividad en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde la cátedra del arzobispo simboliza localmente esta misma autoridad apostólica. Ubicada frente a la Plaza de Mayo, la catedral ofrece un espacio de oración donde los fieles pueden pedir por las intenciones del Santo Padre y renovar su compromiso con la fe católica, encontrando en la figura de San Pedro un modelo de arrepentimiento y fortaleza espiritual.