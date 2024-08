"Llamando a Rimbaud", de Joaquín Giannuzzi

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia. Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Llamando a Rimbaud", del argentino Joaquín Giannuzzi:

Pero qué ocurre

con tu esqueleto sin intervenir:

aquí está occidente cocinándose

en su agonía sucia, pero indemne todavía

a la espina iluminada

que le clavaste en su costado.

Qué tal entonces una instantánea resurrección

regresando a tus ojos azules

y a tu pierna perdida

y venirte a bailar un rock con los muchachos.

Sería bueno que trajeras algo

del sol desesperado que devoraste en África

y la cólera de tu chispa de oro

para alumbrar la danza de la nueva vida.

Venite a darles respiración sublevada

contra el viejo desierto,

ayúdalos a robar el fuego, a reventar el Super Shopping

y expulsar del planeta a sus altos funcionarios

con exactas escupidas

con la plena mentira de sus ojos.

Joaquín O. Giannuzzi (1924-2004) fue un poeta argentino. Nació en Buenos Aires, donde vivió y ejerció el oficio de periodista. Murió en Campo Quijano, Salta, en el norte del país. Estuvo vinculado a la revista Sur, pero pronto se constituyó en un hecho aislado, singular y de los más influyentes en la poesía local a partir de los años setenta. Su obra incluye Nuestros días mortales (1958), Contemporáneo del mundo (1962), Las condiciones de la época (1967), Señales de una causa personal (1977), Principios de incertidumbre (1980), Violín obligado (1984), Cabeza final (1991 y 1999), ¿Hay alguien ahí? (2005) y Un arte callado.

En la reciente edición de su Poesía Completa (1958-2008), editada recientemente por Fondo de Cultura Económica de Argentina, Fabián Casas comenta: «Poesía prosaica que viene de estudiar a los grandes maestros de la prosa, como Gustave Flaubert, Joseph Conrad y Henry James —maestros a los que también les robó T. S. Eliot—. Hermano de Eugenio Montale en el uso del correlato objetivo —y no tanto de la oscuridad hermética—, Giannuzzi solía recitar, mientras caminaba por su casa del barrio de Once, un poema de William B. Yeats que le gustaba mucho, ‘El Segundo Advenimiento’. Le gustaba esa parte en la que el poeta decía que el mundo se fue tan a la mierda que el halcón desde el cielo ya no puede oír a su halconero».

AB