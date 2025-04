El Ballet Estable del Teatro Colón realizará conversaciones previas a las funciones de “Carmen”

El Ballet Estable del Teatro Colón organiza conversaciones destinadas al público asistente de cada una de las funciones del ballet Carmen para conversar sobre la producción y su realización. Las charlas tendrán un aforo limitado y la participación estará sujeta a disponibilidad.

El ciclo comenzará este sábado 5 de abril, con la función de estreno, y estará a cargo del músico y compositor Félix Adrogué. Tendrá lugar entre las 19:00 y las 19:30 horas en el ala Tucumán del Foyer, con ingreso por la calle Libertad 621.

Las próximas conversaciones serán el martes 8, miércoles 9, jueves 10, viernes 11, sábado 12, martes 15 y miércoles 16 de abril a las 19; y los domingos 6 y 13 de abril a las 16.

Cada uno de los encuentros contará con un invitado especial de la producción: coreógrafos, maestros, técnicos y trabajadores de los talleres, entre otros, que han participado en la realización de Carmen. De esta primera presentación participarán la coreógrafa de esta versión del ballet, Marcia Haydeé y la profesora de historia especialista en ballet, Lucía Chilibroste.

Marcia Haydée

Lucia Chilibroste

Félix Adrogué

Estas conversaciones acompañarán el debut del Ballet Estable del Teatro Colón, bajo la dirección artística de Julio Bocca. Esta versión de Carmen, además de la coreografía de Marcia Haydée y la reposición a cargo del maestro Pablo Aharonian, promete una puesta con la intensidad dramática de la música de Bizet. La obra contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida alternadamente por Zoe Zeniodi (del 5 al 11 de abril) y Diego Censabella (del 12 al 16 de abril).

La trayectoria de Félix Adrogué

Realizó sus estudios en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), obteniendo el título de Licenciado en Música Popular y continuando sus estudios con la Licenciatura en Composición. Cuenta con cinco años de experiencia como docente en la UCA siendo ayudante adscripto en diversas cátedras de profesores como Darío Jalfin y Federico Wiman.

Actualmente es profesor de las materias Composición y Arreglos I, II y III, Armonía I y II y Ensamble III. Participó en 2024 del Atelier de Composición de Art Haus bajo la tutoría de Daniel D’adamo. Allí compuso su Sonata Para Viola, que fue estrenada por Mariano Malamud en el auditorio de Art Haus Central.

Dentro del ámbito universitario ha presentado en los últimos años sus obras Luces Nocturnas, estrenada por la Orquesta Juvenil de Caballito en el auditorio San Agustín de la UCA, Loge y Cuatro piezas breves para Quinteto Pierrot, ambas estrenadas en la sala Ginastera de la UCA. En esta última tuvo a su cargo también la dirección musical.

Entre los años 2021 y 2024 trabajó como transcriptor y copista para el compositor y director de orquesta Damián Mahler, participando en proyectos como Back to the Orchestra, The Beatles Symphonic Fantasy y Sinfonía Para Tres. En la actualidad se encuentra trabajando en diversos proyectos musicales vinculados tanto a la composición como a la performance. Entre ellos se destacan la realización de música y sonido para videojuegos y su proyecto solista, que cuenta con un E.P. y dos sencillos publicados.



RB / Gi