Luis Miguel volvió a la Argentina: cómo fue su primer show en el Campo Argentino de Polo

Luis Miguel volvió a movilizar a miles de personas, principalmente mujeres, que deseaban verlo interpretar sus canciones. Este martes 17 de diciembre realizó el primero de sus dos shows de cierre de su gira mundial y es la tercera vez que se presenta en Argentina en un año y medio.

“No es Luis Miguel, es más petiso, más flaco, más alegre, hace shows largos, cuando antes no cantaba más de una hora”, aseguraba a esta cronista el taxista que entonces parecía ser él el periodista. “Te digo que no es Luis Miguel, pagan por ver cualquier cosa, pero con una pastilla o con un tratamiento no se puede transformar así una persona. Te lo aseguro que no es”.

Misterio, mito o realidad, ese Luis Miguel que cantó durante dos horas, lo hizo de manera precisa, con las canciones que su público quería escuchar, divertido, con la voz impecable.

Se podría asegurar que más de la mitad de las personas que fueron a verlo no lo hacían por primera vez. Sus seguidoras son fieles, con más de 30 años, por lo menos, muchas con hijos y con vidas familiares que se permiten olvidar un poco cuando escuchan los boleros con los que fantasearon por algún primer amor.

Luismi irrumpió en el escenario con los primeros acordes de “Será que no me amas” y siguió con “Amor amor amor”, “Suave”, “Culpable o no”, “Te necesito”, “Hasta que me olvides” y “Dame”, entre otros.

La estética suya de siempre, de traje negro y camisa blanca, con una puesta que podría ser celebrada en Las Vegas, el artista pasó por los éxitos de su carrera, tuvo un bloque dedicado al tango, interpretó una canción de Frank Sinatra, sumó a más de diez mariachis al escenario para cantar los temas con sonidos de su tierra natal y se despidió con fuegos artificiales luego de cerrar con “Cuando calienta el sol”.

Las canciones elegidas por Luis Miguel

Durante la primera media hora interpretó “Será que no me amas”, “Amor, amor, Amor”, “Suave”, “Culpable o no”, “Te necesito”, “Hasta que me olvides” y “Dame”. Luego siguió con “Por debajo de la mesa”, “No se tú”, “Como yo te amé”, “Solamente una vez”, “Somos novios”, “Todo y nada” y “Nosotros”.

Luego llegó el momento de los tangos en el que, junto a bailarines y un bandoneón, rindió tributo a clásicos como “Por una cabeza”, “Volver”, “Uno” y el ovacionado “El día que me quieras”. Siguió con “duetos” junto a Michael Jackson en “Sonríe” y Frank Sinatra en “Come Fly with Me”.

El cantante estuvo acompañado por una orquesta de 13 músicos de excelencia y 15 mariachis que se sumaron en el bloque musical compuesto por “La fiesta del mariachi”, “La bikina” y “La media vuelta”.

Por la cercanía a la navidad esta vez incluyó el tema “Santa Claus” antes de una catarata de infaltables hits que hicieron delirar al público: el himno “La Incondicional”, “Ahora te puedes marchar”, “La chica del bikini azul”, “Isabel” y “Cuando calienta el sol”.