"Nada ha trascendido la muerte", de Martin Corless-Smith

"Nada ha trascendido la muerte", del británico Martin Corless-Smith :



Este es el año (no es o es no)

aserción de material

una dedicación con esperanza de eternidad

o inmortalidad El vacío todo lo abarca.

*

Bajando por una colina en York

un mercado de Worcester o

La Biblioteca en Oxfordshire

Nada ha transmutado el vacío

Nada ha trascendido la muerte

Un honorario efectuado al clérigo

Las palabras todas careciendo de identidad

Afirmando únicamente su oscuridad

Nada ha obliterado a Dios

Nada ha sustituido a la tierra

Nada ahora merece la muerte vacía

Nada logra exhumar nuestras esperanzas bajo tierra

Nada transfigura el dolor eterno

El Nada que hemos hallado

fundamental sí para nuestras conciencias, para nuestras almas

el cuerpo hecho ocio después de la guerra

el enorme cadáver lentamente sostenido por su masa

cede el paso a tierna conclusión

vaciando la ambición a campanadas

leche y bilis filtrándose por el lecho del río

hasta dar con el insignificante imprevisto

que nuevamente toma ligera cuenta de todo

y altera, el sirviente de la oscuridad a cambio y

Nada ha trascendido la muerte.

*

La esperanza es una flor, el cambio un jardinero, la muerte la tierra

La esperanza es irregular, la muerte esencial, el cambio todo acarrea

La codicia es la flor prensada, el ego el muro del jardín

Nada con nada levantado en torno. La poesía es alegórica.



Traducción de Patricio Ferrari & Graciela S. Guglielmone

Martin Corless-Smith nació y se crió en Worcestershire, Inglaterra. Es poeta, pintor y ensayista. Sus libros de poesía más recientes incluyen Bitter Green (Fence Books, 2015), Odious Horizons: Some Versions of Horace (Miami University Press, 2019), The Fool & The Bee (Shearsman, Reino Unido, 2019) y la novela This Fatal Looking Glass (SplitLevel Texts, 2015). En 2020 se publicó una colección de ensayos The Poet's Tomb por el sello Parlor Press. The Melancholy of Anatomy, su novena colección de poemas, será publicada por Shearsman Books este año.

En su trabajo poético, la sintaxis, la dicción, la rima, la inclinación del autor hacia la canción y la pastoral, se combinan para crear una obra que es simultáneamente “contemporánea” y “tradicional”. Esto es algo que señala la crítica Stephanie Burt: “Los significados de su palabra apuntan a la antigua pastoral, pero su estilo de presentación invoca los modelos modernos de Corless-Smith: Aram Saroyan, Lorine Niedecker, Robert Creeley, Ronald Johnson”.

Las relaciones humanas y la naturaleza (sobre todo las aves) está siempre muy presente en su trabajo. El poema aquí presentado es del volumen Bitter Green. Actualmente vive y ejerce la actividad de profesor en Boise (Idaho) donde es director del M.F.A. Programa de Escritura Creativa en la Universidad Estatal de Boise.