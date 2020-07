Opciones para el lector con acceso web

En el escenario del encierro anticontagio del coronavirus, donde el tiempo se extiende de manera inusual, el lector con acceso a medios digitales puede elegir en el sentido más amplio. La primera opción es una competencia para coronar el mejor libro publicado en alemán por mujeres, donde el lector puede emitir su voto a partir de mañana. Entre doce títulos, allí compiten tres argentinas: Lucía Puenzo con Los invisibles (Tusquets, 2018), María Gainza con El nervio óptico (Mansalva, 2013) y Carla Maliandi con La habitación alemana (Mardulce, 2017). Aquí el link para votar: https://www.litprom.de/beste-buecher/liberaturpreis/public-voting-2020/.

Vigente desde 1998, LiBeraturpreis 2020 (auspiciado por la Asociación de Promoción a la Literatura) otorga tres mil euros a la ganadora que surge entre escritoras de Asia, América Latina, África y el mundo árabe. El galardón se entregará en la Feria del Libro de Frankfurt en octubre próximo, si es que se realiza por la pandemia. Más allá de los méritos literarios, la cuestión de género que vindica este premio también plantea las asimetrías del mercado del libro. En recientes declaraciones, la escritora francesa feminista y lesbiana Virginie Despentes señala respecto al contraste social: “Hay grandes problemas con la clase y la raza en la publicación. La mayoría de las veces leemos el mismo tipo de libros escritos por el mismo tipo de escritores. (…) Cuando estaba en el jurado del Premio Goncourt, una de las cosas que más me sorprendió fue que, en los libros presentados, el tema del dinero no era un problema. Creo que es muy difícil tener literatura donde el dinero no sea un problema cuando el dinero es el principal problema para la mayoría de las personas. Las personas que escriben esos libros no viven las mismas vidas que aquellos que los leen.”

Como segunda opción electiva se encuentran dos documentales. El primero se titula Impriman la leyenda, con dirección de Cecilia Priego, cuatro capítulos que se difunden por la señal de cable Encuentro los martes a las 21.30 (restan dos de un total de cuatro, los exhibidos disponibles en YouTube aquí: https://youtu.be/pQD4CfH8TLg). La serie trata sobre el fenómeno editorial en torno a las figuras de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, y más distantes, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Con opiniones de diversos escritores, entre ellos Martín Kohan y Claudia Piñeiro, los capítulos alternan con imágenes de archivo y una puesta en escena teatral en una “redacción periodística” donde conviven los cuatro representantes destacados, especie de laboratorio literario.

Este documento subraya la presencia de Carmen Balcells, notable agente literaria española, como verdadero eje de poder para la unión de los escritores en torno al realismo mágico, junto a su reconversión del contrato editorial a favor del autor como logro básico y transformador. Se deslizan críticas a su presencia como mástil machista operando para dejar fuera del fenómeno de ventas a notables escritoras como Elena Garro (ya opacada con siniestra urdimbre por su marido, Octavio Paz), entre otras. De los reclamos, llama la atención la aparición de Augusto Roa Bastos señalando el efecto mercantilista del boom: predominan pocos autores, se silencia a una gran mayoría.

De los capítulos que restan, es de esperar la mención de Ángel Rama, el crítico literario uruguayo que tanto difundió como debatió el rol del fenómeno editorial. No sin olvidar la tragedia del avión de Avianca en Madrid, 1983, donde mueren varios artistas, entre ellos el mismo Rama junto a los escritores Manuel Scorza, peruano, el mexicano Jorge Ibargüengoitia, y Marta Traba, otra omitida. Desde el aspecto crítico, podemos pensar que con tal pérdida murió el boom de la literatura latinoamericana, o peor, su posibilidad de superarlo.

La segunda opción la constituye el extenso documental sobre Salvador Benesdra, autor de la mítica novela El traductor (Eterna Cadencia, 2012), titulado Entre gatos universalmente pardos (en YouTube: https://youtu.be/kygsMPrT6zU). El mismo se estrenó el año pasado, con dirección y producción: Damián Finvarb y Ariel Borenstein. Al fracaso por publicar la novela referida, Benesdra sumó su frustración ideológica de izquierda y el trabajo de periodista en Página/12, donde se sentía menospreciado. Tal derrotero concluyó en suicidio desde un piso 10 en 1996. Este caso es ejemplar respecto a la tendencia por el “éxito editorial” que sembró el boom: siguen como “daños colaterales” las muertes de Carlos Correas desde un sexto piso, año 2000, y la de Jorge Barón Biza, desde un piso 12 en 2001.