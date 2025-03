Un abogado audaz interior

Mezcla de crónica y manual de navegación, el texto del joven abogado inglés, Edward Frederick Knight, publicado a fines del siglo XIX, narra sus aventuras con un grupo de amigos a bordo de un pequeño barco pesquero que recorre el Río de la Plata y el Litoral argentino.

“Estábamos ahora todos listos para navegar; pero desde el 7 al 12 de mayo estuvimos atascados con firmeza en el barro, en las costas de Tigre, esperando que subieran las aguas del río. Fueron días de impaciencia, permanecimos a bordo y sólo en una oportunidad visitamos Buenos Aires, ya que en cualquier momento la creciente podía llegar y ponernos a flote”. Knight era un joven abogado londinense que decide atravesar el océano Atlántico en una pequeña embarcación de pesca restaurada para llegar al Río de la Plata y luego navegar hasta el Paraguay por el río Paraná. La audacia del joven abogado es parte del espíritu de época de la Inglaterra victoriana en la que emerge una clase media que arrebata la exclusividad de la navegación que hasta entonces era solo una práctica aristocrática. Son los años de la masificación del yachting como práctica deportiva y la navegación amateur con fines recreativos y no solo comerciales o militares. Por aquellos años, Joseph Conrad realizaba un viaje similar por Sidney. Parte de los relatos de Knight de aquella travesía por Sudamérica, especialmente por Argentina, fueron publicados a su regreso a Europa y se transformó en su primer éxito editorial, ya que antes había publicado algunos manuales de navegación para principiantes sin demasiada repercusión.

La expedición del Falcon es la más reciente novedad de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Eduner) y la editorial de Universidad Nacional del Litoral (Ediciones UNL) y forma parte de la colección El País del Sauce, cuyo recorte de interés es hacer un recorrido literario sobre el mapa cultural e histórico de las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay. La colección incluye otras crónicas de viaje como Derrotero y viaje a España y Las Indias de Ulrico Schmidl, pero también otros textos novedosos publicados anteriormente como El país del río. Aguafuertes y crónicas de Roberto Arlt y Rodolfo Walsh o El mate: El arte de cebar de Amaro Villanueva.

La expedición del Falcon de E.F. Knight narra un viaje fluvial de veinte meses y contiene la llegada al Río de la Plata, recorridos en tren por pueblos y colonias pampeanas, cabalgatas desde las sierras de Córdoba hasta las salinas de Santiago del Estero y las yungas tucumanas. La aventura continúa luego con la navegación por el río Paraná atravesando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa, hasta llegar al Paraguay, que una década atrás había quedado devastado por la guerra de la Triple Alianza. Estos relatos, que son traducidos por primera vez al castellano, son un híbrido entre una crónica de viaje y una guía para navegantes principiantes, con información climatológica y paisajística del Litoral argentino. Pero fundamentalmente, La expedición del Falcon integra la larga tradición de relatos y crónicas de viajes por el continente americano que tuvieron sus orígenes en los relatos del Álvar Núñez Cabeza de Vaca, fundacionales en la tradición literaria latinoamericana. En este caso, dos editoriales de universidades públicas nos permiten disfrutar de un texto que a partir de ahora ya forma parte de la enorme lista de narraciones apasionantes de viajeros en distintas épocas de la historia de nuestro continente.

La expedición del Falcon

Autor: E.F. Knight

Género: historia

Otras obras del autor: Sailing; The Cruise of the Alerte; A Desperate Voyage; The Harwich Naval Forces: Their Part in the Great War; Letters From the Sudan

Editorial: Eduner-Ediciones UNL, $ 22.000

Traducción: Ernesto Inouye