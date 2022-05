En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Pound en Spoleto", de Lawrence Ferlinghetti:

Entré en el palco del Teatro Melisso, la encantadora sala del Renacimiento, donde se hacían todos los días las lecturas de poesía y los conciertos de cámara en el Festival de Spoleto, y de repente vi a Ezra Pound por primera vez, inmóvil como una estatua de mandarín en el balcón de un palco al fondo del teatro, un nivel más alto que el resto de las plateas. Fue un shock, ver sólo a un llamativo anciano con una pose curiosa, delgado y de pelo largo, aquilino a los 80 años, con la cabeza inclinada extrañamente a un lado, perdida en una abstracción permanente. . . . Después de tres poetas más jóvenes en el escenario, estaba programado que él leyera desde su palco, y allí estaba sentado con una vieja amiga (que sostenía sus papeles) esperando. Él miraba los nudillos de sus manos, moviéndolas muy poco, sin expresión. Sólo una vez, cuando todos los demás en el teatro lleno aplaudieron a alguien en el escenario, se levantó para aplaudir, sin levantar la vista, como estimulado por el sonido del vacío. . . . Después de casi una hora, llegó su turno. O después de una vida. . . . Todos en la sala se levantaron, giraron y miraron hacia atrás y vieron a Pound en su palco, aplaudiendo. El aplauso se prolongó y él trató de levantarse de su asiento. Un micrófono estaba parcialmente en camino. Se agarró de los brazos del asiento con sus manos huesudas y trató de levantarse. No pudo y lo intentó de nuevo y no pudo. Su vieja amiga no intentó ayudarlo. Finalmente ella puso un poema en su mano, y después de al menos un minuto surgió su voz. Primero se movió la mandíbula y luego surgió su voz, inaudible. Un joven italiano colocó el micrófono muy cerca de su rostro y allí lo sostuvo y la voz se sintió, frágil pero obstinada, más alta de lo que había esperado, fina, monótona y suave. La sala había quedado en silencio de golpe. Su voz me derribó, tan suave, tan frágil, tan obstinada todavía. Apoyé la cabeza en mis brazos sobre el borde del terciopelo del palco. Me sorprendió ver una sola lágrima caer sobre mi rodilla. La voz indomable y débil continuó. Salí ciego del palco, por la puerta trasera, hacia el corredor vacío del teatro donde las personas todavía estaban sentadas y vueltas hacia él, bajé y salí, a la luz del sol, llorando. . . .

Por encima de la ciudad

junto al antiguo acueducto

los castaños

todavía estaban en flor

Pájaros mudos

volaban en el valle

muy bajo

El sol brillaba

en los castaños

y las hojas

giraban en el sol

y giraban y giraban y giraban

y seguirían girando

Su voz

continuaba

y continuaba

a través de las hojas…

(trad. Juan Arabia)

Lawrence Ferlinghetti (1919 - 2021) fue un poeta, pintor, activista social estadounidense, cofundador de City Lights Booksellers & Publishers. Relacionado siempre con la Generación Beat, fue mejor conocido por su segunda colección de poemas, A Coney Island of the Mind (1958), que se tradujo a nueve idiomas y vendió más de un millón de copias. Cuando Ferlinghetti cumplió 100 años en marzo de 2019, la ciudad de San Francisco convirtió su cumpleaños, el 24 de marzo, en el "Día de Lawrence Ferlinghetti".