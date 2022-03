"¿Quién mató a James Joyce?", de Patrick Kavanagh

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "¿Quién mató a James Joyce", del irlandés Patrick Kavanagh:

¿Quién mató a James Joyce?

Yo, dijo el comentarista,

maté a James Joyce

para mi graduación.

¿Qué arma utilizó

para matar al poderoso Ulises?

El arma que usó

fue una tesis de Harvard.

¿Cómo enterraste a Joyce?

En un Simposio retransmitido.

Así es como enterramos a Joyce

en un encomio melodioso.

¿Quién sacó el ataúd?

Seis viejos excéntricos de Dublín

llevados a Langham Place

por W. R. Rodgers.

¿Quién pronunció las oraciones del entierro? –

Por favor no me hagas daño –

Joyce no era protestante,

¿Seguramente tampoco Bertie?

¿Quién mató a Finnegan?

Yo, dijo un hombre de Yale,

fui el hombre que hizo

el cadáver para el velatorio.

¿Y obtuviste altas calificaciones,

el doctorado?

Tengo el Bachiller en Letras

y mi maestría.

¿Conseguiste dinero

por tu conocimiento joyceano?

Obtuve una beca

para el Trinity College.

Hice la peregrinación

en el sofocante Bloomsday

desde la Torre Martello

al refugio del cochero.



(Trad. Juan Arabia)

Patrick Kavanagh, (1904, Inniskeen, County Monaghan – 1967, Dublín) fue un poeta y autodidacta irlandés que trabajó durante un tiempo en una granja en su condado natal, experiencia proporcionó el escenario para una novela, Tarry Flynn (1948), dramatizada y presentada luego en el Abbey Theatre de Dublín. Después de mudarse a Dublín, donde pasó la mayor parte de su vida trabajando como periodista, Kavanagh escribió The Great Hunger (1942), una epopeya sobre un granjero irlandés, que contiene pasajes satíricos apasionados que recuerdan a D.H. Lawrence. Siguieron dos volúmenes de verso: A Soul for Sale (1947) y Come Dance con Kitty Stobling (1960). Sus poemas recopilados aparecieron en 1964.

Muchos críticos y figuras literarias irlandesas lo consideran el mejor poeta de la nación desde William Butler Yeats, y uno de sus largos poemas, “The Great Hunger”, es ampliamente considerado como una obra de gran importancia. Sin embargo, incluso los admiradores de Kavanagh encuentran su escritura difícil de caracterizar. “Hay un sentido en el que se puede decir que Kavanagh desafía las críticas”, escribió Anthony Cronin en Heritage Now.