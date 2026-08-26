El 26 de agosto, el santoral católico conmemora la festividad de San Alejandro de Bérgamo, heroico soldado de la Legión Tebana que ofreció su vida antes que renunciar a la fe cristiana. Nacido a finales del siglo III, su valeroso testimonio de entrega a Dios lo convirtió en una figura fundamental para la Iglesia en la región lombarda.

San Alejandro de Bérgamo y su inquebrantable testimonio de fe cristiana

Siendo centurión romano, sobrevivió a la trágica decimación de su legión ordenada por el emperador Maximiano en Agaunum. Tras escapar milagrosamente del cautiverio en varias ocasiones gracias a la intercesión divina, continuó predicando audazmente el Evangelio y animando a los fieles perseguidos, negándose rotundamente a rendir culto a los dioses paganos imperiales.

San Bartolomé Apóstol, el discípulo de corazón puro que predicó el Evangelio hasta el martirio

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Llegado a Bérgamo, el militar consagró sus días a la evangelización urbana, logrando la conversión de numerosos ciudadanos con su elocuencia. La tradición cuenta que, al ser capturado finalmente, derribó los altares idólatras con su sola presencia, un hecho considerado un auténtico prodigio de Dios que confirmó su santidad entre los primeros creyentes de la zona.

Sufrió el martirio por decapitación en el año 303 en el lugar donde hoy se erige la columna conmemorativa de la ciudad. Tras su muerte, los relatos medievales atribuyen a su tumba miles de curaciones milagrosas, haciendo que florecieran hermosas flores fuera de temporada en la tierra empapada por su sangre y atrayendo multitudinarios peregrinajes de fe.

La veneración hacia el patrono protector permanece plenamente viva en el norte de Italia y diversas comunidades internacionales. Invocar su amparo espiritual es habitual entre los soldados, los perseguidos por causas injustas y quienes solicitan fortaleza interior para superar las tentaciones diarias y mantenerse firmes en las virtudes evangélicas frente a las tribulaciones del mundo.

Los fieles suelen rezar oraciones específicas pidiendo que su ejemplo martirial inspire una vida virtuosa y llena de valentía. A través del Santo Rosario y novenas dedicadas a su memoria, la comunidad cristiana implora su continua custodia para alcanzar la gracia del perdón, la curación de enfermedades y la verdadera paz en el camino hacia el Cielo.

Su inmortal legado recuerda que ningún poder terrenal prevalece sobre el amor sincero a Jesucristo. Venerado como símbolo de la fidelidad evangélica, San Alejandro continúa enseñando al pueblo creyente la trascendencia de defender la verdad con caridad, cultivando una constante vida de oración y entrega generosa al prójimo en todo momento.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, el calendario litúrgico recuerda a Santa Teresa de Jesús Jornet y Ibars, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, y a San Ceferino. Asimismo, durante el transcurso de esta semana destacan figuras veneradas como Santa Rosa de Lima, patrona de América, y San Agustín de Hipona, cuyos testimonios fortalecen al pueblo creyente.

Para los fieles de la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle tributo y encomendarse al santo en la Parroquia San Cristóbal, ubicada en el barrio porteño de San Cristóbal (Av. Jujuy 1241). En este histórico templo de la arquitectura porteña, la comunidad acoge relicarios e imágenes sagradas que invitan a la oración y al recogimiento espiritual