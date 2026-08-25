El 25 de agosto, el santoral católico celebra la festividad de San Luis IX de Francia, supremo monarca de la dinastía Capeta nacido en Poissy en 1214. Gobernó su reino con ejemplar justicia, profunda devoción y una entrega incondicional hacia los más necesitados, convirtiéndose en el único rey francés canonizado por la Iglesia universal.

San Luis IX de Francia y su piadosa entrega al servicio de los pobres

Coronado a temprana edad en la catedral de Reims, recibió una esmerada educación cristiana impulsada por su madre, Blanca de Castilla. Su gobierno destacó por implementar profundas reformas judiciales, abolir los juicios de Dios y defender incansablemente los derechos de los humildes frente a las arbitrariedades de los nobles del reino.

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Perteneciente a la Tercera Orden Franciscana, vivió una auténtica austeridad penitencial en medio del esplendor cortesano. Cada día alimentaba personalmente a decenas de mendigos en su palacio, lavaba los pies a los desvalidos y promovió la fundación de numerosos hospitales y hospicios para aliviar los padecimientos de los enfermos incurables.

Durante una grave enfermedad, prometió encabezar una expedición a Tierra Santa si lograba la curación. Cumplió su voto dirigiendo la Séptima Cruzada, donde adquirió las sagradas reliquias de la Corona de Espinas, para cuyo resguardo mandó a construir la célebre y majestuosa Sainte-Chapelle en la ciudad de París.

Los cronistas de la época documentaron extraordinarias sanaciones milagrosas atribuidas a su intercesión, así como prodigios de sanación en enfermos que tocaban sus vestiduras. Falleció a causa de la peste cerca de Túnez durante su segunda expedición militar, dejando un imborrable testimonio de fe eclesial y fortaleza frente a la adversidad.

En la actualidad, miles de fieles acuden a su eficaz intercesión espiritual para solicitar sabiduría en el gobierno, amparo para los desposeídos y justicia en causas difíciles. La tradición conserva fervorosas oraciones que imploran su protección celestial, inspirando a la comunidad a cultivar una vida de oración sincera y amor al prójimo.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma jornada, la liturgia conmemora al ilustre pedagogo San José de Calasanz, fundador de las Escuelas Pías, y a San Jenaro de Benevento. Asimismo, durante el transcurso de esta intensa semana se destacan figuras fundamentales del calendario litúrgico, como Santa Rosa de Lima y San Agustín de Hipona, cuyo testimonio enriquece la fe del pueblo creyente.

Para los devotos de la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y contemplar la devoción al monarca en la Parroquia San Luis Rey, ubicada en el barrio porteño de Núñez (Av. Cabildo 3641). En este histórico templo, la comunidad custodia relicarios e imágenes dedicadas al virtuoso soberano, celebrando solemnemente su fiesta patronal.

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