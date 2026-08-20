El 20 de agosto, el santoral católico celebra la festividad de San Bernardo de Claraval, insigne abad, reformador monástico y Doctor de la Iglesia nacido en Borgoña hacia finales del siglo XI. Considerado una de las figuras litúrgicas y espirituales más destacadas de la Edad Media, dedicó su existencia entera a la renovación de la vida religiosa europea.

San Bernardo de Claraval y su apasionada entrega a la Virgen María

Ingresó tempranamente en el monasterio del Císter junto con una treintena de familiares y compañeros cautivados por su ferviente elocuencia. Años más tarde, fundó la célebre Abadía de Claraval, ejerciendo como superior espiritual y expandiendo la reforma cisterciense mediante la creación de más de setenta filiales distribuidas estratégicamente por todo el continente europeo.

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Entre sus incontables prodigios, la historia sagrada destaca extraordinarias curaciones milagrosas, pacificaciones diplomáticas entre reinos enemistados e inspiradas visiones de la Santísima Virgen. Una famosa tradición medieval relata el milagro de la lactación, donde Nuestra Señora derramó sobre los labios del santo unas gotas de leche celestial como recompensa por su inquebrantable amor filial.

Su apasionada predicación le valió el renombre de Doctor Melífluo, convirtiéndose en uno de los grandes teólogos místicos de la cristiandad. Mantuvo un protagonismo decisivo durante la Segunda Cruzada y promovió con ardor la devoción mariana, legando célebres himnos y discursos que subrayan la función mediadora de María para el consuelo del pueblo creyente.

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La profunda veneración hacia Bernardo permanece plenamente vigente en la actualidad, siendo invocado como especial patrono de los apicultores, agricultores y estudiantes de teología. Sus devotos acuden frecuentemente a su eficaz intercesión espiritual mediante el rezo fervoroso del Acordaos, solicitando amparo, claridad doctrinal, compasión divina y fortaleza para superar los momentos angustiosos de la existencia.

Consolidado como faro doctrinal para los fieles, el Santo Abad enseña que la máxima sabiduría proviene de la contemplación humilde y el verdadero amor a Cristo. Su magnífico legado escrito continúa inspirando a monjes, sacerdotes y laicos que buscan cultivar una vida de oración sincera e incesante en medio del convulsionado mundo contemporáneo.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la comunidad eclesial conmemora al santo papa San Pío X y al joven martirizado San Samuel, profeta del Antiguo Testamento. Asimismo, durante el transcurso de esta intensa semana estival se venera la memoria de Santa Rosa de Lima y San Pío X, cuyas virtuosas vidas continúan enriqueciendo espiritualmente el testimonio cotidiano de la Iglesia universal.

Para aquellos devotos que residen en la Ciudad de Buenos Aires, es posible encomendarse al santo y participar de las celebraciones en la Parroquia San Bernardo, emplazada en el barrio porteño de Villa Crespo (Gurruchaga 171). En este histórico templo de la arquitectura neogótica, la comunidad local rinde tributo constante a la memoria del inolvidable místico cisterciense.