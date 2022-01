"Si tenemos que morir", de Claude McKay

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Si tenemos que morir", del jamaicano Claude McKay:

Si tenemos que morir, que no sea como cerdos

perseguidos y encerrados en un lugar sin gloria,

mientras a nuestro alrededor ladran los perros rabiosos y hambrientos,

burlándose de nuestro maldito lote.

Si debemos morir, ¡oh, hagámoslo con nobleza!

Para que nuestra preciosa sangre no sea derramada

en vano; ¡incluso los monstruos que desafiemos

serán obligados a honrarnos aunque estemos muertos!

¡Oh, compañeros! ¡Debemos encontrarnos con el enemigo común!

Aunque superados en número, demostremos que somos valientes,

¡y por sus miles de golpes, devuelvan un golpe mortal!

¿Qué importa si ante nosotros se extiende la tumba abierta?

Como hombres, nos enfrentaremos a la manada asesina y cobarde,

¡arrinconados contra la pared, muriendo, pero luchando!

(Trad. Juan Arabia)

Claude McKay, nacido Festus Claudius McKay en Sunny Ville, Jamaica en 1889, fue una figura clave del “Harlem Renaissance” (Renacimiento de Harlem), un movimiento literario prominente de la década de 1920. Su obra abarcó desde versos vernáculos que celebran la vida campesina en Jamaica hasta poemas que protestan contra las desigualdades raciales y económicas. Su ficción filosóficamente ambiciosa, que incluye cuentos de la vida de los negros tanto en Jamaica como en Estados Unidos, aborda la dualidad instintiva e intelectual, que McKay consideró fundamental en los esfuerzos del individuo negro para hacer frente a una sociedad racista. Es autor de The Passion of Claude McKay: Selected Poetry and Prose (1973), The Dialectic Poetry of Claude McKay (1972), Selected Poems (1953), Harlem Shadows (1922), Constab Ballads (1912) y Songs of Jamaica (1912), entre muchos otros libros de poesía y prosa.

McKay se mudó a Chicago y trabajó como maestro para una organización católica. A mediados de la década de 1940, su salud se había deteriorado. Sufrió varias enfermedades a lo largo de sus últimos años y finalmente murió de insuficiencia cardíaca en 1948.

Los poetas del Renacimiento de Harlem como Langston Hughes, Claude McKay y Georgia Douglas Johnson exploraron la belleza y el dolor de la vida negra y buscaron definirse a sí mismos y a su comunidad fuera de los estereotipos blancos.

Algunos poetas de este movimiento, como Claude McKay, utilizaron formas culturalmente europeas (el soneto era uno) fusionadas con un mensaje radical de resistencia, como en el poema aquí presentado.