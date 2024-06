Lionel Messi colgó la pelota en un ángulo de tiro libre. Eduardo Vargas lo empató de cabeza. Esa fue la última imagen de un Argentina-Chile en Copa América. Tres años después, los campeones del mundo y La Roja vuelven a verse las caras, en la segunda fecha del Grupo A de Estados Unidos 2024, en esta ocasión en un escenario amargo para el 10. En la conferencia de prensa antes del partido, el técnico Ricardo Gareca fue lapidario con el estado de la cancha. Lionel Scaloni, quien se había quejado por el pasto en el primer partido, esta vez decidió no decir nada pero dejó entrever su malestar.

Luego de perder dos finales de Copa América consecutivas contra el equipo trasandino en 2015 y 2016, el partido entre ambas selecciones se tornó más caliente que de costumbre. A la histórica tirria entre ambos se sumaron esas dos derrotas dolorosas para el equipo nacional, un condimento extra que se vio en los encuentros posteriores por eliminatorias y en la copa continental donde se impuso la fiereza.

Este martes no será la excepción. Sin embargo, más allá de las dificultades para cada equipo, el tema de debate volvió a ser el estado del césped del MetLife Stadium, en East Rutherford. Justamente ese escenario marcó un hecho triste para Argentina, que en 2016 cayó en la final de la Copa América con Chile y originó la renuncia de Lionel Messi.

Entrenamiento de Argentina antes de jugar contra Chile

"No vi todavía el campo de juego, ya dije lo que tenía que decir", dijo Scaloni, visiblemente molesto en su última conferencia de prensa. Luego del debut ante Canadá, tanto el técnico argentino como varios de los jugadores dijeron que no se podía disputar la competencia con esas canchas.

"Ahora hay que adaptarse a lo que hay. No quiero incidir en ese aspecto, es igual para todos. Se habló demasiado y ya no se puede hacer nada", agregó el técnico argentino, en referencia a la polémica que se generó en el post partido.

Gareca fue más directo y develó qué problemas podrían tener los jugadores: "No son los mejores escenarios más allá de la intención, los muchachos tienen problemas. Lo que me comentaron es que la cancha está seca y lógicamente que hay desniveles en el campo producto de acomodar la cancha para la Copa", manifestó.

Lionel Scaloni no quiso referirse al estado del campo de juego pero dejó entrever su malestar

También dijo que la pelota "no rueda de la mejor manera" pero después se sumó a Scaloni: "Nos toca acomodarnos como lo hacen las demás selecciones"

El césped del MetLife Stadium, un moderno escenario multipropósito donde juegan los Giants y los Jets de la NFL, es sintético en su totalidad. El cambio a pasto natural recién finalizó el pasado viernes, según confirmaron fuentes de la organización a AFP.

Así está el historial entre Argentina y Chile: un rival duro de roer en los últimos años

Argentina vs Chile: el día que renunció Messi

Las cámaras del MetLife Stadium mostraron a un Messi totalmente abatido en la edición Centenario 2016 de la Copa América, ganada por Chile para lograr el bicampeonato. La derrota golpeó tanto al capitán argentino que terminó renunciando a la selección esa misma noche. Un verdadero sismo.

"Ya está, lo intenté mucho, es increíble pero no se da. Se terminó para mí la selección", fueron las palabras del 10 argentino luego de aquel encuentro, donde se lo vio desconsolado en la cancha.

"Me duele no ser campeón con Argentina", relató. Y además, le dio contexto a su dolor: "Son cuatro finales las que me toca perder, tres seguidas. La verdad que es una mala racha que se me da, pero ya está, es mi decisión".

Se trataba de la tercera final perdida de Copa América (Venezuela-2007, Chile-2015 y la de 2016). Sin embargo, tiempo después y en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, Messi volvió a ser el capitán albiceleste. Los años posteriores finalmente premiaron su lucha en la selección Argentina.

Ricardo Gareca, técnico de Chile

Scaloni y Gareca: qué analizaron los técnicos de sus rivales

Sobre el encuentro ante Chile, Scaloni no reveló el once titular pero aseguró que pondrá lo mejor. "Hemos tomado nuestros recaudos. El equipo siempre está, responde a las expectativas de cada partido. No cambiará nuestra formación según como jueguen ellos, nosotros ponemos lo mejor y en base al partido nos vamos adaptando", se limitó a decir.

Gareca, por su parte, descartó que Chile pueda hacerle marca personal a Messi y calificó el encuentro ante el combinado de su país como "muy especial". "No es enfrentar a cualquier selección más allá de la importancia de Argentina en sí, de lo que representa para mí. Es especial, no son enfrentamientos comunes, así que lo vivo sí intensamente por supuesto, pero totalmente enfocado en la selección de Chile", subrayó.

Argentina vs Chile: probables formaciones y árbitro del encuentro

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico - Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister - Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María o Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Chile: Claudio Bravo - Mauricio Isla, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo - Erik Pulgar, Marcelino Núñez - Víctor Dávila, Darío Osorio, Alexis Sánchez - Eduardo Vargas. DT: Ricardo Gareca.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

