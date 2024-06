Argentina superó a un cerradísimo Chile con paciencia, buen juego y casi sin errores

La imagen inicial del triunfo de la Argentina sobre Chile por 1 a 0 se mantuvo casi hasta pasada la mitad del segundo tiempo. Posesión, paciencia, toque y cambio de ritmo, presión alta y la consecuente recuperación rápida, toque, algún cambio de frente, tenencia, y sí, a veces se equivoca y corre riesgos, pero se rearma, recupera y vuelta a empezar. Así arrancó la Argentina de Lionel Scaloni, el Chile del flaco Ricardo Gareca intenta algo parecido, pero claro, la pelota no la tienen casi nunca, y para recuperarla, tienen que amontonarse, hacer un scrum más propio del rugby que del fútbol. O que se equivoque el rival, pero la Argentina casi no se equivocó, jugó un gran partido, si se me permite, hasta mejor que contra Canadá.

Los dirigidos por Scaloni jugaron muy bien. Da gusto ver jugar a un equipo con tanta convicción, sin perder nunca la línea, y buscando abrir una defensa que no se equivocó nunca, que no le dio espacios a nadie y que estuvo a minutos de llevarse el empate que salió a buscar. Pero la clasificación que fue a buscar la Albiceleste está en el bolso, y la Argentina definirá el sábado 29 de junio si es primera o segunda en su grupo de la Copa América 2024.

Los de Scaloni generaron más de 10 situaciones de gol, y sólo pudo quebrar a Claudio Bravo casi en el final, en una jugada sucia que "limpió" Lautaro Martínez con un tiro franco, hermoso, que infló la red y tuvo algo de suspenso con las dudas del VAR. Finalmente fue gol y Argentina selló su pasaporte a cuartos de final con la valla invicta.

Paciencia, dijimos, claro. Hasta los 21 minutos del primer tiempo tuvimos que esperar para el primer tiro al arco claro de la Argentina, que llegó con un cambio de frente, Nico González fue hasta el fondo y tiró el centro atrás que sorprendió a Julián Álvarez y no definió bien. Empezaron a llegar las situaciones de Argentina, sin contundencia ni claridad, pero mucho más cerca del arco rival que del propio. Con sus mejores armas, con la convicción de su juego, con la paciencia de saber que está haciendo las cosas bien, la selección de Scaloni tuvo sus chances pero sin precisión ni grandes exigencias para la defensa chilena.

Argentina está en cuartos en la Copa América: podio para Lautaro Martínez, el Dibu y Nico González

Chile respetó mucho más que Canadá a la Argentina

Chile respetó mucho más que Canadá a la Argentina, al punto que no tuvo un sólo tiro al arco en el primer tiempo. En el segundo parecía que se iba a animar más, a tener la pelota y a buscar el partido, pero rápidamente la Argentina recuperó las riendas del partido y le generó dos o tres situaciones claras y volvió a meter a todo Chile en su campo, a cuidar el puntito que le da la Conmebol a todos los equipos cuando empieza el partido.

Recién tuvo un par de situaciones de gol claras alrededor de los 30 minutos del segundo tiempo, cuando Argentina parecía que perdía su mejor virtud, la paciencia, y metía dos cambios ofensivos con Ángel Di María y Lautaro Martínez. Chile llegó dos veces e hizo transpirar al Dibu Martínez.

Pero los cambios de Scaloni salieron bien. Renovaron el aire de la Scaloneta, Lautaro y Di María impusieron su jerarquía, volvieron a poner el partido en el área de Bravo y el goleador de la Argentina en esta Copa América no falló en la que tuvo y puso justicia en el marcador en un barullo en el área, tras un córner envenenado de Messi.

