Argentina está en cuartos en la Copa América: podio para Lautaro Martínez, el Dibu y Nico González

La Argentina superó a Chile por 1 a 0 jugando muy bien, sin perder nunca la línea, y buscando abrir una defensa que prácticamente no se equivocó, que no le dio espacios a nadie y que estuvo a minutos de llevarse el empate que salió a buscar. Pero el campeón del mundo en Qatar 2022 hizo todo lo que tenía que hacer. Atacar con muchas variantes, defenderse con la pelota y ser solidario ante el error de un compañero. Su premio fue el pase a Cuartos de final de la Copa América 2024.

Los de Scaloni generaron más de 10 situaciones de gol, y sólo pudo quebrar a Claudio Bravo casi en el final, en una jugada sucia que "limpió" Lautaro Martínez con un tiro franco, hermoso, que infló la red y tuvo algo de suspenso con las dudas del VAR. Finalmente fue gol y Argentina selló su pasaporte a cuartos de final con la valla invicta y ahora espera por Perú para definir si clasifica como líder de su zona o como segundo.

Uno por uno, así jugaron los muchachos de Scaloni

Emiliano Martínez (8): espectador de lujo del primer tiempo, Chile no le pateó ni cerca de su arco. Su primera participación en el juego fue cuando a los 8 minutos del segundo tiempo, los trasandinos dejaron en sus manos un tiro libre que pudo haber sido más peligroso. Y tuvo que intervenir "a lo Dibu" a los 27 del segundo tiempo, una pelota que perdió el Cuti Romero en mitad de cancha, Chile ocupó bien los espacios y le sacó un tiro a quemarropa con la mano derecha que fue lo más peligroso del partido. Dos minutos más tarde, también a Echeverría, le tapó con el cuerpo lo que hubiera sido el 1 a 0 para los de Gareca.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nicolás Tagliafico (6): de buen partido, se complicó a los 8 del segundo tiempo y la jugada terminó en el primer tiro libre de cierto peligro, que controló sin problemas el arquero argentino.

Lisandro Martínez (6): rápido para cerrar, bien ubicado, sólido como toda la defensa albiceleste.

Cristian Romero (8): una topadora para cortar, para irse al ataque, criterioso con la pelota, como toda la selección de Scaloni. Nunca da nada por perdido, alto nivel del Cuti.

La Selección Argentina le ganó a Chile y se metió en los cuartos de final de la Copa América 2024

Nahuel Molina (7): bien en la marca, gran avance que terminó con un centro envenenado a los 37 del primer tiempo y casi la mete Erick Pulgar en contra. Tuvo el gol a los 5 del segundo tiempo, en otra de las grandes jugadas argentinas, pero Bravo desvió al córner. En la marca, una gran recuperación poniendo el cuerpo en una jugada que parecía que no llegaba, y salió caminando con la pelota…

Nicolás González (9): gran desborde para el primer centro atrás a Julián, que definió sin convicción. Tuvo su gol, en un rebote largo que le quedó más a él que al arquero, pero no supo cómo aprovechar y terminó con un cabezazo que Claudio Bravo controló con facilidad. Gran partido del lateral, importante en los pocos avances de Chile y gran alternativa en ataque. A los 15 del segundo tiempo, reventó el travesaño de un zurdazo. En el partido, el mejor de la Argentina.

Alexis Mac Allister (6): mucha movilidad en la mitad de cancha, recuperando y juntándose a jugar, tirando pases en lugares imposibles de controlar la pelota entre los rivales, pero siempre saliéndose con la suya. Se perdió el gol en un extraordinario centro de Messi, que no llegó a conectar, pero era soplarla y meterla. No llegó.

Preocupación en Argentina: qué fue lo que le pasó a Lionel Messi en el marco del partido ante Chile

Rodrigo de Paul (8): el segundo tiro al arco de la Argentina fue del volante, pero se fue dos metros arriba del travesaño. Una bestia en la mitad de la cancha, ganó casi siempre y se proyectó bien en ataque. Uno de los imprescindibles en la Scaloneta.

Enzo Fernández (7): tercer tiro al arco, después de un gran anticipo del Cuti, pero controló bien el arquero de Chile. Buen partido del chico con la sonrisa de Gardel, dueño de la mitad de la cancha.

Lionel Messi (7): no siempre logró desmarcarse de los tres cancerberos que le puso Gareca para que no pueda ni jugar ni pensar. Apenas parecía que iba a recibir la pelota, ya tenía tres jugadores encima. Apareció con un tiro a los 35 del primer tiempo, después de un largo toqueteo del equipo que lo dejó libre, levantó la cabeza y la quiso poner junto a un rincón, pero pegó en la base del poste izquierdo y salió. Siempre manejó los hilos de la Argentina, tuvo sus chances, asistió como siempre. Le pegaron, lo encimaron, pero siempre se hizo espacios para jugar y hacer jugar. No pareció estar al ciento por ciento en el segundo tiempo, no fue tan decisivo en la segunda parte, hasta que en el final del partido metió un córner que probó para hacer olímpico y Bravo la devolvió al segundo córner, del que vino el barullo que terminó en gol de Lautaro.

Julián Álvarez (6): lo tuvo en el final del primer tiempo, pero su zurdazo se fue por arriba del travesaño. Atento, movedizo, siempre ofreciéndose como descarga para juntarse con Messi. Buen partido de Julián.

Gio Lo Celso (7): entró para reemplazar a Enzo a los 18 del segundo tiempo. La primera, se llevó por delante la pelota, la segunda, puso mano a mano a Messi con Bravo, pero Lío estaba 5 centímetros adelantado.

Ángel Di María (8): entró cuando el partido empezaba a quemar, junto a Lautaro. Tuvo un desborde que pareció penal, pero el mal árbitro dejó seguir. Se mandó un jugadón cuando la Argentina ya ganaba y fue generoso, cuando pudo haber reventado el arco chileno.

Lautaro Martínez (9): Obligó, generó sus chances, pero entró en un momento bien caliente del partido. Y tenía que ser, le rompió el arco a Bravo con la furia que todos los argentinos teníamos guardada a los 43 minutos del segundo tiempo para clasificar a la selección nacional, para destruir el planteo defensivo chileno que había sido casi exitoso. Pero un barullo en el área por un córner envenenado de Messi, Lautaro puso claridad y justicia en el marcador. Y se perdió el segundo a los 94, cuando Di María se mandó una de sus "corriditas" de 50 metros, se la dio para que lo haga el goleador, pero tapó bien Bravo.

Marcos Acuña: entró en los últimos 7 más el descuento para cambiar el aire de la defensa, como Montiel, no se equivocó nunca.

Gonzalo Montiel: entró con Acuña, tampoco tuvo grandes participaciones en el juego.

CP / ED