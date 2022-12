Arrojaron por el aire a un gato que interrumpió la conferencia de un jugador brasileño

Un gatito se coló en la conferencia de prensa que brindó este miércoles un jugador de la Selección de Brasil, Vinicius Jr., pero no duró mucho tiempo su protagonismo, dado que el encargado de prensa reaccionó de inmediato al tomar por el lomo al intruso y arrojarlo por el aire para continuar con la disertación del deportista. El delantero observó la escena sorprendido y al instante no pudo contener las risas. Cuando las imágenes se viralizaron en las redes, se generó una controversia por el presunto maltrato aplicado hacia el animalito.

Finalizado el entrenamiento en el estadio Grand Hamad, el atacante brasileño Vinicius Jr. se preparaba para dialogar con la prensa, sin imaginar que un gato travieso se treparía a la mesa de conferencias, convirtiéndose por un lapso breve en el centro de atención.

El jefe de prensa tomó cartas en el asunto: sin titubear, agarró al felino con ambas manos y lo sacó bruscamente de la mesa, mientras el delantero miraba en silencio la situación.

A continuación, el integrante de la delegación y el atacante intercambiaron miradas cómplices, hasta que el jugador del Real Madrid comenzó a reírse, al igual que todos los presentes.

Conferencia de Vinicius Jr en Qatar. FOTO: AFP

Un invasor se metió en la conferencia del jugador de Brasil. FOTO: AFP

La risa de Vinicius Jr. FOTO: Twitter

Qué dijo el futbolista

El atacante Vinicius Jr elogió durante la conferencia al mediocampista Luka Modric, su compañero en el Real Madrid, que este viernes será su adversario cuando Brasil enfrente a Croacia se enfrenten por los cuartos de final del Mundial de Catar .

"Modric siempre me enseñó bastante, aún me sigue enseñando en el día a día, hace de todo para que yo siga evolucionando. Lo tomo como un espejo, un tipo de 37 años jugando en el nivel de él es algo raro", expuso el jugador en una rueda de prensa en el estadio Grand Hamad, sede de entrenamiento de la Selección de Brasil en Doha.

"Estoy feliz de jugar contra él, y que venza el mejor", advirtió con humildad.

El atacante, de 22 años, contó que también aprendió mucho de su entrenador en el Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, quien alguna vez confesó que Vini era el jugador que más lo sorprendía.

"Siempre me está dando la fuerza que necesito, así como los regaños que también necesito. Cuando lo necesité, fue como un padre para mí. Siempre me da el cariño que preciso, la responsabilidad también. Él hace eso no solamente por mí, sino por todos los jóvenes, por todos los jugadores con los que trabajaron", apuntó.

Ancelotti y Tite, según Vinicius

Vinicius Jr, hombre destacado de Brasil en el torneo mundial con un gol y dos asistencias, aseguró que sus dos entrenadores, Ancelotti y Tite, de relación cercana, tienen muchas cosas en común, especialmente en la "parte humana, de saber qué es lo mejor para el jugador".

"Siempre conversaba con Tite por teléfono, con Ancelotti, que me daba muchos consejos para ser titular en la Selección. Me preparé mejor y tuve la cabeza tranquila para saber que en el momento adecuado estaría preparado para ayudar a la selección Estoy muy feliz por haber comenzado bien la competición, pero no quiero parar aquí, quiero seguir así hasta la final", manifestó.

Otra influencia citada por el jugador durante la rueda de prensa fue el astro Neymar. Ocho años más viejo que él, el '10' fue su ídolo de infancia y adolescencia y ahora, en un sueño que se volvió realidad, su "hermano" en el equipo nacional.

"Él me dijo que el Mundial es diferente a cualquier otro torneo. Y ahora lo estoy viviendo, sé lo importante que la Copa es para nuestro país, para todos. Él me habló de eso y siempre lo tuve presente. No sabía de la grandeza, pero cuando sonó el himno comprobé la diferencia de jugar una Copa del Mundo por tu país", concluyó.

