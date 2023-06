Lionel Messi sorprendió este miércoles al mundo del fútbol al anunciar que seguirá su carrera en el Inter Miami de Estados Unidos, un club fundado en 2018 y que cuenta con el reconocido ex futbolista inglés David Beckham como uno de los propietarios. En su nuevo destino futbolístico, la 'Pulga' seguirá en contacto con el 'folklore argento' ya que una de las facciones de la barrabrava del club es dirigida por un argentino y tres de los futbolistas que integran el plantel también son compatriotas del mejor jugador del mundo.

Messi se debatió entre varias opciones, como pasar al fútbol árabe a cambio de una oferta multimillonaria o volver al Barcelona de España para tener una segunda etapa en la institución culé, pero finalmente tomó la decisión de vestir la camiseta del Inter Miami a partir del 1 de julio, cuando culminará su actual vínculo con el Paris Saint Germain de Francia.

El estadio DRV PNK donde juega el equipo de fútbol profesional Inter Miami. Crédito: AFP

La particularidad de la determinación del capitán de la Selección Argentina es que arribará a una institución con solo cinco años de vida, que cuenta con un modesto estadio con capacidad para apenas 18 mil espectadores -pese a que se encuentra en plena construcción el nuevo, donde podrán asistir 28 mil hinchas por partido- y que compite en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

La Familia, la barrabrava del Inter de Miami

La barra oficial del nuevo club donde jugará Messi recibe el nombre de La Familia y está conformada por The Siege, Southern Legion y Vice City 1896. La última agrupación es conducida por el argentino Edgardo 'Cachito' Cascardo.

"Acá en la tribuna no existe la violencia, la gente mira el partido tomando una cerveza o whisky, es más show que lo que se vive en Argentina", relató "Cachito" Cascardo, líder de uno de los grupos que conforman la hinchada oficial del club.

Además del contexto y de las instalaciones, la actualidad del Inter Miami está lejos de ser digna de Messi: terminó último en la tabla de posiciones de la Conferencia Este de la MSL con 15 puntos, producto de cinco victorias y 11 derrotas, con 15 goles a favor y 21 en contra.

No obstante, la "Pulga" ya eligió y su incorporación será una revolución en la breve historia del club, que ya contó con los argentinos Gonzalo y Federico Higuaín, Nicolás Figal, Matías Pellegrini, Julián Carranza y Leandro González Pirez, mientras que en el presente tiene en su plantel a Franco Negri y Nicolás Stefanelli.

Lionel Messi. Foto: NA

Compatriotas argentinos que acompañarán a Lionel Messi

La Pulga pondrá un pie en el joven club de la Major League Soccer de Estados Unidos, y será compañero de tres compatriotas que militan en la institución propiedad del ex jugador inglés David Beckham.

Tras la negativa de emigrar a Arabia Saudita y la imposibilidad de Barcelona para concretar su vuelta, el club estadounidense avanzó por los servicios del ex Paris Saint Germain y es inminente su arribo a Miami donde compartirá equipo con tres argentinos.

Libre de Godoy Cruz de Mendoza, Franco Negri desembarcó en el equipo de Florida en enero de este año para sumarse a la defensa.

El lateral izquierdo inició su carrera en San Lorenzo donde estuvo hasta 2018 pasando a préstamo por Quilmes e Independiente de Rivadavia Mendoza que compró el pase.

Fotos: AFP

Luego, el sanmartiniano dejaría la "Lepra" en 2020 para sumarse a Belgrano de Córdoba por un año. En 2021 pasó a Newell’s y, al año, llegó al "Tomba" donde también estuvo una temporada hasta su arribo en el Inter Miami donde lleva jugados 18 partidos y solo anotó dos goles.

Formado en Defensa y Justicia, Nicolás Stefanelli llegó al club estadounidense a principios de año proveniente del AIK de Suecia que vendió su pase. El delantero hizo sus primeras armas en un préstamo en Villa Dalmine y en el "Halcón" que lo transfirió al club sueco por dos millones de dólares.

El quilmeño nunca se pudo asentar en el club de Estocolmo y pasó, cedido, por el Anorthosis de Chipre y Unión La Calera de Chile, último equipo antes de volver a Suecia y ser vendido al Inter Miami donde lleva 18 encuentros y la misma cantidad de tantos que el ex Godoy Cruz.

Formado en la cantera e hijo de Pablo Cremaschi, ex jugador de Los Pumas, Benjamín Cremaschi nació un 2 de marzo de 2005 en Key Biscane, Estados Unidos, y se unió en julio de 2021 a la Weston Academy, lugar que lo llevaría a ser parte del primer equipo del Inter de Miami en esta temporada ya habiendo sido preseleccionado por Mascherano para vestir la camiseta argentina en el Sudamericano sub-20 pero, finalmente, no participó del certamen. En el equipo estadounidense lleva disputados 15 partidos y una asistencia.

Quién será el DT de Messi en el Inter de Miami

Además, mientras que el club busca un director técnico tras la salida del inglés Phil Neville por malos resultados, el equipo es dirigido interinamente por Javier Morales, ex jugador de Lanús que emigró a Estados Unidos en 2007 y, desde ahí, realizo una exitosa carrera en el Real Salt Lake durante nueve años.

El nombre indicado por la directiva para reemplazar al británico seria otro argentino: Gerardo "Tata" Martino, ex entrenador de la Selección de México que fue director técnico del Barcelona en la temporada 2014-15.

El entrenador ex Newell’s tiene grandes chances de arribar a Miami ya que se encuentra en libertad de acción tras su participación en el Mundial de Qatar con el seleccionado mexicano donde se quedó eliminado en fase de grupos y fue cesado del cargo.

Cómo se plasmó la noticia en los principales portales del mundo

El anuncio de Lionel Messi de su decisión de unirse al Inter de Miami causó hoy un importante revuelo en todo el mundo, lo que se vio reflejado en los medios de comunicación.

En Estados Unidos, el portal del Washington Post tenía entre sus titulares: "Lionel Messi, la mayor estrella del fútbol, ​​planea firmar con el club Inter Miami de la MLS", un tanto atrasado con la noticia.

No obstante, el Miami Herald ya lo daba como hecho: "Me voy a Miami": la leyenda del fútbol Lionel Messi dice que tiene la intención de jugar para el Inter Miami", decía en un título.

En tanto su versión en español, el Nuevo Herald, rezaba: "Oficial: Messi confirma que viene a jugar al Inter Miami" y contaba en el desarrollo que "el astro argentino confirmó en un video su decisión de jugar en el equipo de la MLS y desechó las opciones de regresar al Barcelona o firmar por el Al-Hilal de Arabia Saudí". "El Barcelona hizo ingentes esfuerzos, pero Leo no quería vivir otro novelón y resolver su futuro esta misma semana", agregaba uno de los principales medios latinos del país del norte.

Por su parte, USA Today advertía que "Messi se unirá al inter de Miami, pero el acuerdo con la MLS no está en un cien por ciento".

"Lionel Messi lo decidió!", indicó el portal y señaló que es "un avance sorprendente que lleva al campeón de la Copa del Mundo de 2022 y siete veces ganador del Balón de Oro de la FIFA a uno de los equipos más nuevos de la liga".

Por su parte, en una nota que incluye en su portada, el New York Times indicaba en su página que "Lionel Messi, el agente libre más codiciado del fútbol, ​​elige a Miami". "Messi, el héroe argentino de la Copa del Mundo, dijo que su próxima parada sería Inter Miami de la M.L.S.", agregaba en el desarrollo.

En Europa, el portal del diario italiano La Gazzetta Dello Sports titula: "Messi: ´no retornaré a Barcelona, iré al Inter de Miami´" y desarrollaba que el argentino, tras finalizar el contrato con el PSGE, decidió acordar con la franquicia de David Beckham".

En Francia, Le Figaro Sport tituló: "Después de dos años difíciles en PSG, Messi partirá a Estados Unidos: "Tomé la decisión de ir a Miami" y France 24 señala: "Lionel Messi anuncia que no volverá al FC Barcelona: continuará su carrera en el Inter de Miami".

En Brasil, también Lance se hace eco de la notica de manera muy particular y con un guiño al PSG: "Aló Tío SAM. Club de Estados Unidos anuncia contratación de Lionel Messi".

Mientras que GE Sports indica que "Inter Miami oficializa contratación de Messi" y señala que el argentino dijo que "no era feliz en el PSG".

España puso el foco en 'el resbalón' del Barcelona

El diario Marca de España tituló: "Messi confirma la exclusiva de MARCA: ´Me voy al Inter de Miami´". "Escuché que tenían que bajar salarios o vender y no quería pasar por eso", destaca en un subtítulo y en el desarrollo cita otras declaraciones: "Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso".

As señala en su título: "No vuelvo al Barça, me voy al Inter Miami" y Mundo deportivo destaca parte de la exclusiva que obtuvo con la confirmación por parte del argentino: "Messi: ´Quería volver al Barça pero no dejar mi futuro en manos de otro´".

Por su parte, en Inglaterra, la BBC destaca en su título: "´Ya tomé la decisión´", Messi se irá al Inter de Miami.

"Messi finalmente se sintió tentado por el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) por una variedad de razones, incluido el estilo de vida y un acuerdo con grandes marcas que se extiende más allá del fútbol", cuenta en su desarrollo.

Cómo sería el 'dream team' donde jugará Messi

Ante la llegada estelar de Lionel Messi, en la institución propiedad del ex futbolista inglés David Beckham ya idean los nombres que puedan acompañar al rosarino para formar un equipo de estrellas.

Tras la negativa de emigrar a Arabia Saudita y la imposibilidad de Barcelona para concretar su vuelta, el club estadounidense avanzó por los servicios del ex París Saint Germain y en la tarde de este miércoles el propio Messi confirmó su decisión de sumarse al Internacional de Miami.

Durante la jornada, incluso, trascendió que las autoridades de la franquicia norteamericana buscaban agilizar negociaciones con otros referentes de la época dorada del Barcelona español para conformar un plantel ganador en torno al argentino y renovar a un equipo que se encuentra hundido en la MLS: se ubica último en la Conferencia Este.

Luego de sus salidas del Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba son dos de los que tienen grandes posibilidades de arribar también a Estados Unidos, ya que, además, cuentan con la ventaja de tener el pase en su poder. Cuando ambos coincidieron con Messi en Cataluña, lograron 16 títulos entre torneos nacionales e internacionales.

Lionel Messi. Foto: Twitter

El propietario del club estadounidense, el inglés ex Real Madrid David Beckham, sueña con una cuarta pieza para este equipo: el delantero uruguayo Luis Suárez. El caso del oriundo de Salto es más complejo porque tiene contrato con el Gremio de Porto Alegre hasta 2024, con lo cual, la única salida viable de Brasil sería que el Inter de Miami abone la cláusula de rescisión para adquirir los servicios del ex Nacional de Uruguay.

CA/ED